Ucuz atlatıldı

Tatlısu-Girne anayolu üzerinde bulunan üç yol kavşağında dün sabah meydana gelen kazada, otobüs ile araç çarpıştı. Kazada biri dört aylık bebek, biri çocuk olmak üzere dört kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 08.30 sıralarında, Geçitkale istikametinden gelip, Tatlısu istikametine doğru seyreden Erol Ergün (E-60), yönetimindeki TPF 315 plakalı otobüs ile hızını düşürmeden dikkatsizce kavşağa geldiğinde, o esnada Gülistan Alaf (K-33) yönetimindeki VJ 756 plakalı salon aracın Geçitkale-Tatlısu anayoluna dikkatsizce giriş yaparak, otobüsün önünü tıkaması sonucu çarpışma yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan VJ 756 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Yüksel Alaf (K-53), dört aylık bebek Zeynep Umay Alan ve bir yaşındaki Arven Alaf, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.