Başkanlıktan vazgeçti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Partim meclis başkanlığı seçimlerine yeni bir adayla devam edilmesi yönünde karara vardığından, bana bu safhada gerek Başsavcılık görüşüne, gerekse partimin vermiş olduğu bu karara saygı duymak ve süreci daha içinden çıkılmaz bir hale sokmamak adına sağduyulu hareket etmek düşer" dedi.

Meclis Başkanlığı seçim süreci hakkında yazılı açıklama yapan Töre, “Unutulmamalıdır ki ben öncelikle halkın oylarıyla seçilmiş ve Meclise gönderilmiş bir milletvekiliyim. Ulusal Birlik Partisi'nin Lefkoşa milletvekiliyim. Bunun aksini düşünmek, bana oy verenlerin iradesine saygısızlık anlamına gelecektir. Dolayısıyla bu gerçeğin bana yüklediği sorumluluk bilinciyle hareket etmem ve sağ duyulu davranarak kaos ortamının daha fazla büyümesine ve alevlenmesine engel olmaktır doğru olan.” ifadelerine yer verdi.

Töre, gelecek dönemde de ülke ve halk için Meclisin güçlü bir şekilde ve birlik beraberlik içerisinde çalışacağına inanç belirtti.

Töre'nin, açıklamasında özetle şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak görev yaptığım zaman zarfında birçok icraatlara imza atmış ve görevimi layıkıyla yerine getirmek adına elimden gelen çabayı sarf etmiş bulunmaktayım. Bilhassa başkanlığım döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi ile imzalanan İşbirliği Protokolü mucibince meclisimiz lehine birçok değerli kazanım elde edilmiş ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti sayesinde meclisimize birçok ihtiyaç duyulan alet edevat teçhizat ve aynı zamanda oldukça eski model kullanılamaz hale gelmiş araçların yerine ihtiyaç duyulan 3 adet binek otomobil alınmıştır. Bu vesile ile başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, görevim süresince birlikte çalışma fırsat bulduğum TBMM'nin değerli Başkanlarından Sayın Mustafa Şentop ve Sayın Numan Kurtulmuş'a teşekkürlerimi sunarım.”

Siyasi geçmişini özetledi

“Öğrencilik yıllarımdan beri bilfiil içinde olduğum, 2009 tarihinden bugüne ise halkımın takdiriyle milletvekili seçilerek dahil olduğum siyaset arenasında büyük mücadeleler vererek ve bedeller ödeyerek bugünlere geldim. Kıbrıs Türk Halkından ve partimden aldığım destek ve güven sayesinde siyaset geçmişimde milletvekilliğinden sonra bir dönem bakanlık ve meclis başkanlığı görevlerine layık görülmüş olmanın verdiği onur benim için paha biçilemez. Yüce meclisimizin itibarını korumak için tüm gayretimle çalıştım. Bu süreçte birlikte görev yaptığım tüm milletvekillerine, müdürlerime, meclis çalışanlarına, bana her daim her konuda destek olan değerli eşim Emel Töre'ye, her zaman arkamda duran kıymetli evlatlarıma, tüm aileme yürekten teşekkürlerimi sunarım.”