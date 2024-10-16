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Başkanlıktan vazgeçti

Töre, gerek Başsavcılık görüşüne, gerekse partisinin vermiş olduğu karara saygı duyduğunu açıkladı

Başkanlıktan vazgeçti
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre,  “Partim meclis başkanlığı seçimlerine yeni bir adayla devam edilmesi yönünde karara vardığından, bana bu safhada gerek Başsavcılık görüşüne, gerekse partimin vermiş olduğu bu karara saygı duymak ve süreci daha içinden çıkılmaz bir hale sokmamak adına sağduyulu hareket etmek düşer" dedi.
Meclis Başkanlığı seçim süreci hakkında yazılı açıklama yapan Töre, “Unutulmamalıdır ki ben öncelikle halkın oylarıyla seçilmiş ve Meclise gönderilmiş bir milletvekiliyim. Ulusal Birlik Partisi'nin Lefkoşa milletvekiliyim. Bunun aksini düşünmek, bana oy verenlerin iradesine saygısızlık anlamına gelecektir. Dolayısıyla bu gerçeğin bana yüklediği sorumluluk bilinciyle hareket etmem ve sağ duyulu davranarak kaos ortamının daha fazla büyümesine ve alevlenmesine engel olmaktır doğru olan.” ifadelerine yer verdi.
Töre, gelecek dönemde de ülke ve halk için Meclisin güçlü bir şekilde ve birlik beraberlik içerisinde çalışacağına inanç belirtti.
Töre'nin, açıklamasında özetle şu ifadeler yer aldı:
“Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak görev yaptığım zaman zarfında birçok icraatlara imza atmış ve görevimi layıkıyla yerine getirmek adına elimden gelen çabayı sarf etmiş bulunmaktayım. Bilhassa başkanlığım döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi ile imzalanan İşbirliği Protokolü mucibince meclisimiz lehine birçok değerli kazanım elde edilmiş ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti sayesinde meclisimize birçok ihtiyaç duyulan alet edevat teçhizat ve aynı zamanda oldukça eski model kullanılamaz hale gelmiş araçların yerine ihtiyaç duyulan 3 adet binek otomobil alınmıştır. Bu vesile ile başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, görevim süresince birlikte çalışma fırsat bulduğum TBMM'nin değerli Başkanlarından Sayın Mustafa Şentop ve Sayın Numan Kurtulmuş'a teşekkürlerimi sunarım.”

Siyasi geçmişini özetledi
“Öğrencilik yıllarımdan beri bilfiil içinde olduğum, 2009 tarihinden bugüne ise halkımın takdiriyle milletvekili seçilerek dahil olduğum siyaset arenasında büyük mücadeleler vererek ve bedeller ödeyerek bugünlere geldim. Kıbrıs Türk Halkından ve partimden aldığım destek ve güven sayesinde siyaset geçmişimde milletvekilliğinden sonra bir dönem bakanlık ve meclis başkanlığı görevlerine layık görülmüş olmanın verdiği onur benim için paha biçilemez. Yüce meclisimizin itibarını korumak için tüm gayretimle çalıştım. Bu süreçte birlikte görev yaptığım tüm milletvekillerine, müdürlerime, meclis çalışanlarına, bana her daim her konuda destek olan değerli eşim Emel Töre'ye, her zaman arkamda duran kıymetli evlatlarıma, tüm aileme yürekten teşekkürlerimi sunarım.” 

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YORUMLAR
Gerçekçi
Gerçekçi - 6 saat Önce

Başkanlıktan atıldın be buba sen vazgeçmedin..Ellibin türlü entrika yalan dolanla illa ki o makamda kalmayı denedin ama maalesef nafile...Bu halk seni istemiyor artık...Milletvekilliği görevinde de birşey yapmadın ki,yapamadın çünkü o potansiyelin yok..2010 yılında kurulan İrsen Küçük azınlık hükümetinde Tarım Bakanı yapıldın ama kısa süre sonra oradan da alındın.Bu saatten sonra sana artık oy moy yok,sakın bir daha adaylığını koyma rezil olursun..Meclis Başkanlığında olduğu gibi..

Halktan Biri
Halktan Biri - 5 saat Önce

Halkın hassas olduğu bazı şeleri yıllarca kullandın,bişey üretmeden halkın cebinden çektin maaşı yedin içtin gezdin..Yaptığın iş ; komutanları ziyaret,şehit ailelerini ziyaret,mücahitler derneğini ziyaret,Erenköyü ziyaret,şafak nöbeti,Türk Yıldızlarına el sallama,cenazelere katılma,düğünlere katılma boy gösterme,Atlılar Sandallar,Muratağa ve anavatan yavruvatan edebiyatları...İşte aldığın maaş karşılığında senin yaptığın bunlar..Zehir zıkkımın olsun..

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 7 saat Önce

BAŞLAOKTSN VAZGEÇMEDİ ?
BAŞLANLIKTAN ATILDI .

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 3 saat Önce

Binlerce Euro’yu ‘ Korumaları ‘ Makam Arabaları ve Türkiye’ye Plaket Turlarını Çok Arayacak !
“ Her Güzel Şeyin De Bir Sonu Yok Mu Yani ?

Doğru Söz
Doğru Söz - 3 saat Önce

1-Senin kazanım diye dilenerek aldırdığından fazlasını daha gecen sene China Pazarın sahibi adını bilmediğim Pakistanlı vermiştir. Tam donanımlı ambulânslar. Burkaç kişi okul yaotırdı. Tahir Bey 36 milyon verdi.
Seni TC meclisinden 3 araba dilenesin diye mi seçtiler. Utan
2- Sen oylanalarda hür iradeni ve vicdanını kullanmalısın. Parti kararını değil. Oarti kararı kullanılacaksa oylamalara gerek olmaz parti temsilcileri yeter olurdu.
3- "bana süreci daha içinden çıkılmaz bir hale sokmamak adına sağduyulu hareket etmek düşer" diyorsun. Şimdi mi aklına geldi.
4- sahte rapor , evrakta sahtecilik ve makamı işgal suçların ne olacak?
5- Sende vekil olacak kapasite yok. Vatan millet sakarya derneklerinden birine üyelikten fazkası sana yakışmaz.
Lütfen düş milletin yakasından. Kafası çalışan üretkenler gelsin.

Bir okur.
Bir okur. - 4 saat Önce

Halktan biri , bravo tam isabet.

WHITELIES
WHITELIES - 0 saniye Önce

This man should be locked up in prison with the key thrown away.
All his wealth confiscated along with his family’s wealth.
He is a disgrace to this nation.

SIRADAKİ HABER
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  1. KIBRIS

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