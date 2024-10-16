‘Alkollüydüm’

Güney Kıbrıs’tan bir firmaya ait 29 bin sterlin tutarındaki TIR’ı dorse ile birlikte sürerek Kuzey Kıbrıs’a getiren, içerisindeki 2 akü ile teybi çalan İsa Akdeniz’in davası dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, bir yıl hapse mahkum edildi.

Kararda güneyden getirilen TIR’ın Lefkoşa’da park halinde terk edilmiş bir şekilde bulunduğu belirtildi. Ayrıca sanığın hırsızlık suçundan sabıkası olduğu açıklandı.

Kararı okuyan yargıç, sanığın 31 Aralık 2023 tarihinde KV 391 plakalı Ford Fiesta marka araçla kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğini söyledi. Yargıç, Akıncılar bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçen sanığın bir firmaya ait KJU 459 plakalı TIR aracı arkasındaki dorse ile birlikte alarak, Kuzey Kıbrıs’a getirdiğini belirtti. Ağır ceza yargıcı, TIR’ın Hamitköy’de çevre yolunda park halinde tespit edildiğini kaydetti. Yargıç, TIR aracın çalındığı yerde sanığın KV 391 plakalı aracının tespit edildiğini, sanığın ifadesinde çok alkollü olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını söylediğini aktardı. Yargıç, ayrıca TIR içerisinde 2 adet akü ile teybin de çalındığını ifade etti.

Yargıç, sanığın yargılanmak üzere cezaevinde gönderildiğini, davasını tutuklu beklediğini ifade etti.

Sanığın avukatının beyanlarına da değinen yargıç, yeşil reçeteli hap kullandığını, pişman olduğunu söylediğini aktardı.

Mülkiyet hakkının dokunulmaz olduğuna vurgu yapan yargıç, sirkat suçunun bu hakkı ihlal eden suçlardan olduğunu belirtti.

Yargıç, sirkat suçunun yanı sıra gümrüksüz mal tasarrufu suçunun da işlendiğini belirterek, bu suçun devlete zarar veren suçlardan olduğunu ifade etti.

Yargıç, sanığın çaldığı malın TIR ve dorse olmasından dolayı bu suçu bir anlık gafletle işlemediğinin görüldüğünü ifade etti. Ağır ceza yargıcı, sanığın 2018 yılına ait sirkat suçundan sabıkası olmasını aleyhine değerlendirdiklerini söyledi. Yargıç, sanığın sağlık durumu, yaşı ve tüm hususları değerlendirdikten sonra bir yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.