Google’dan işçileri zora sokan karar

Google, corona virüsü salgını sonrası reklam gelirleri düşünce, 2 bin sözleşmeli işçinin anlaşmasını iptal etti. Bu kişiler arasında, Google’a güvenip kendi işlerinden istifa edenler ve bu nedenle ABD’deki haftalık 600 dolarlık işsizlik maaşından yararlanamayacak birçok insan var.

İnternet devi Google, corona virüsü salgını nedeniyle reklam gelirlerinin azalması üzerine bazı tedbirleri hayata geçirme kararı aldı. The New York Times'ta yer alan habere göre, bunlardan biri de geçici işçilerle yapılan 2 binden fazla sözleşmenin iptal edilmesi.

Google Mali İşler Müdürü (CFO) Ruth Porat, geçen ay yaptığı bir açıklamada, “Etkisi ve süresi belirsiz bir krizle karşı karşıyayız. Bu nedenle işe alımları ve yeni anlaşmaları yavaşlatacağız” demişti.

Google'ın dünya çapında 123 bin çalışanı ve 130 bin sözleşmeli yüklenicisi bulunuyor. Salgın nedeniyle şirketin büyümesi bu sene yavaşladı.

Bir Google sözcüsü, sözleşmelerin iptal edilmesi kararı sonrası The New York Times'a verdiği demeçte, “Daha önce açıkça belirttiğimiz gibi işe alma ve yatırım hızımızı yavaşlatıyoruz. Sonuç olarak, sene başında planladığımız kadar yeni çalışanı ve geçici işçileri aramıza katamayacağız” dedi.

2 bin sözleşme iptali, Google'ın genel iş gücü göz önüne alındığında son derece küçük bir rakam. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var.

Haberde, Google ile sözleşmeli iş yapan birçok kişinin, buna güvenerek asıl işlerinden kendi istekleriyle ayrıldığı belirtildi. Bu kişiler, istifa sebebiyle ABD'de işsizlere verilen haftalık 600 dolarlık maaştan da yararlanamayacakları için tamamen gelirsiz kaldılar.