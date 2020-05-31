‘Ya çözüm ya taksim’

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, internet üzerinden gerçekleştirilen bir “Sol Kanat” toplantısında Kıbrıs sorunuyla ilgili mesajlar verdiği ifade edildi.

Haravgi gazetesi, Kiprianu’nun toplantıyı selamlarken yaptığı konuşmada “ya işgalden kurtularak ve iki kesimli iki toplumlu bir federasyon çözümü talep ederek kararlılıkla ilerleriz, ya da kaçınılmaz sonucu nihai bölünme olan son üç yılın garip yoluna devam ederiz” uyarısında bulunduğunu iletti.

Müzakere sürecinin, kısa sürede mutlu bir sona ulaşacağına dair gerçekçi bir perspektifle yeniden başlamasına hazırlık yapılması amacıyla, önlerindeki minimum zamanın değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Kiprianu, artık her zamankinden daha tehditkar bir şekilde kapıyı çalan nihai bölünmenin önlenmesi için, sunulmakta olan her olasılığı tüketme konusunda tarihi bir sorumluluğa sahip olduklarını da öne sürdü.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çağrılarının iki lider tarafından yalnızca sözlü olarak kabul edilmesinin yeterli olmadığını da savunan Kiprianu, “Bir yandan kaldığımız yerden devam etmeye hazır olduğumuzu söylememiz, diğer yandan da görüş birliklerini çürüten ve diğer tarafın tepkisine neden olan yeni fikirler ortaya koymamız olmaz” ifadesini kullandı.

