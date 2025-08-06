Fasulye zam şampiyonu

KKTC İstatistik Kurumu, Temmuz 2025'e ait enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'ne göre, aylık enflasyon oranı yüzde 3,17 olarak gerçekleşti.

Verilere göre, genel endekste bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,52, bir önceki yılın Temmuz ayına göre ise yüzde 35,33 oranında artış oldu.

Temmuz ayında en yüksek fiyat artışı yaşanan ürünler arasında ilk sırayı taze fasulye aldı. Taze fasulyede yüzde 96,43, salatalıkta yüzde 87,25, kırmızı lahanada ise yüzde 63,73 oranında fiyat artışı kaydedildi. En fazla ucuzlayan ürünler ise sırasıyla patlıcan (yüzde 48,46), erik (yüzde 38,28) ve kavun (yüzde 38,06) oldu.

Ana harcama grupları arasında en yüksek aylık artış yüzde 13,32 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü.

Diğer artışlar şu şekilde gerçekleşti:

Alkollü içecekler ve tütün: yüzde 5,04

Sağlık: yüzde 4,61

Ulaştırma: yüzde 3,01

Çeşitli mal ve hizmetler: yüzde 2,95

Haberleşme: yüzde 2,23

Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri: yüzde 1,86

Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar: yüzde 1,78

Eğlence ve kültür: yüzde 1,74

Eğitim: yüzde 1,49

Gıda ve alkolsüz içecekler: yüzde 1,27

Tek azalış ise giyim ve ayakkabı grubunda yaşandı. Bu grupta fiyatlar yüzde 0,44 oranında geriledi.

Temmuz ayında endekste yer alan 466 mal ve hizmetin ortalama fiyatı artarken, 75 mal ve hizmetin fiyatında düşüş görüldü.