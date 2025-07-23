Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, son dönemde artan elektrik kesintilerinin gıda güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Oymen, özellikle buzdolabında saklanan et, süt, yumurta ve tavuk gibi çabuk bozulabilen gıdaların sağlığa zarar verebileceğini vurguladı.

Oymen, “Elektrik kesintileri görünmeyen ciddi bir tehlike yaratıyor. Soğuk zincirin kırılması durumunda, gıdaların fiziksel görünümünde bozulma olmasa bile sağlık açısından riskli hâle gelebilir” dedi.

Oymen, buzdolabı ve dondurucu kapaklarının kesinti boyunca kapalı tutulması gerektiğini, dolabın iç sıcaklığını sabit tutmak için buz aküsü veya dondurulmuş su şişeleri kullanılabileceğini belirtti. Gıdala-rın güvenli bir şekilde saklanabilmesi için buzdolabı sıcaklığının +1 ile +4 °C arasında, derin dondurucu sıcaklığının ise -18 °C ve altında olması gerektiğini söyledi.

Oymen, “Kesinti iki saati aşmışsa ve buzdolabı sıcaklığı +4 °C’yi geçmişse, özellikle hayvansal gıdalar görünüşü ya da kokusu iyi olsa bile kesinlikle tüketilmemelidir” uyarısında bulundu.

Neler yapılmalı?

Öymen şu tavsiyelerde bulundu: “Buzdolabı ve dondurucu kapaklarını kapalı tutunuz.

Soğuk zinciri korumak için buz aküsü veya dondurulmuş su şişeleri kullanınız.

Buzdolabının iç sıcaklığını izlemek için termometre kullanın.

2 saatten uzun süren kesintilerde bozulma riski artar.

Dondurulmuş ürünler çözündüyse tekrar dondurmayınız.

Gıda güvenliğinde görünüş aldatıcı olabilir.

İşletmeler bu tür durumlara karşı hazırlıklı olmalı, üretime geçmeden önce mutlaka gıda ve ortam kontrolü yapmalıdır.

Hazır yemek ve açıkta satılan ürünler konusunda dikkatli olunuz.

Kasaptan et alırken dikkatli olunuz.

Çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler için ekstra dikkat gösteriniz.

Kesinti sonrası alışveriş yaparken ürünlerin saklama koşullarını sorgulayınız.

Gıdaların güvenliğini sağlamak, sadece üreticilerin değil, tüketicilerin de sorumluluğundadır. Elektrik kesintileri geçici olabilir; ancak bu süreçte alınmayan basit önlemler, sağlığınızda kalıcı hasarlara yol açabilir. Bu nedenle, buzdolabınızda sessizce bekleyen bir gıdanın nelere yol açabileceğini asla hafife almayınız.”