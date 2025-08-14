54 milyon hesaplarda

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2025 yılı için çeşitli üretici gruplarına yönelik gübre desteği, doğrudan gelir desteği ve balıkçılık sosyal sigorta prim desteği ödemelerinin tamamlandığını açıkladı. Bakanlık toplam 54 milyon 90 bin TL paranın 2 bin 687 üreticinin hesaplarına yatırıldığını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2024-2025 üretim sezonunda Genel Tarım Sigortası Fonu kayıtları esas alınarak, kullandıkları taban ve üst gübreye ait belgeleri ibraz eden ancak ödeme alamayan üreticilere destek sağlandı. Bu kapsamda; tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullanılan taban gübresi ve katı üst gübresi, narenciye alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullanılan taban gübresi ve/veya katı azotlu üst gübresi, ilkbahar patates alanlarında ise 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullanılan taban gübresi ve/veya katı azotlu veya potaslı üst gübresi için 50 kg karşılığı 450 TL olan gübre desteğinin yüzde 50’si ödendi. Toplam 7 milyon 924 bin 31,25 TL tutarındaki ödeme, 851 üreticinin hesaplarına yatırıldı.

Doğrudan gelir desteği ödemeleri de gerçekleştirildi

Ayrıca, 2025 yılı içerisinde ödeme alamayan veya eksik ödeme alan üreticilere yönelik doğrudan gelir desteği ödemeleri de gerçekleştirildi. Tahıl (arpa, buğday, yulaf, tritikale vb.), yem bitkileri (fiğ, fiğ-tahıl, arpa hasıllık, mısır, yonca vb.), nadas, narenciye, zeytin, harnup, badem, Antep fıstığı, meyve ağaçları, tropik meyveler, yemeklik tane baklagiller, yağlık bitkiler, sebze, sera ve ilkbahar patates üretim alanları karşılığında “temiz alan” esasına göre toplam 1798 üreticiye ödeme yapıldı. Bu çerçevede 44 milyon 214 bin 33,56 TL bankalara yatırıldı.

Bankalara yatırıldı

Bakanlık, 2025 yılı balıkçılık sosyal sigorta prim destek ödemelerinin de tamamlandığını bildirdi. Balıkçılığı teşvik etmek, girişimciliği artırmak ve balıkçıların sosyal güvenlik sistemine dahil olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen destek programı kapsamında, mevcut yasa çerçevesinde “küçük balıkçı gemileri” siciline kayıtlı, sosyal sigorta primlerini yatıran ve bunu belgeleyen 38 mesleki balıkçıya yatırdıkları primlerin yarısı oranında ödeme yapıldı. Bu kapsamda toplam bir milyon 951 bin 962,86 TL bankalara yatırıldı.

Üreticiler ve balıkçılar, hak edişlerini Kooperatif Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve ilgili şubelerinden tahsil edebilecek.

Üreticilere harnup için destek primi ödendi

Ayrıca üreticilere harnup için destek primi de ödendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 2025 yılında ödeme alamayan üreticilere 331 bin 910 TL ödeme yapıldı.

Üreticilere kilo başına verilen 10 TL’lik destek primiyle ilgili hak edişler Kooperatif Merkez Bankası ile banka şubelerine yatırıldı.

