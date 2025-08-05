Uyarı sistemi yok

KKTC Merkez Bankası, 10 yıl boyunca işlem görmeyen ve zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin yeni listesini yayımladı. Yayımlanan bilgilere göre; toplam 901 kişi 75 ayrı bankada 43 milyon 312 bin TL para unuttu. Ancak bankaların mevduat sahiplerini uyarmadığı, mektup veya başka bir yolla unutulan paralar hakkında bilgilendirmediği belirtildi.

Bankacılık Yasası’nın 36. maddesi uyarınca kamuoyuna açıklanan listede, 2014 yılı ve öncesine ait ve asgari ücretin %10’unu aşan tutarlar yer alıyor. Merkez Bankası’nın 29 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de duyurduğu verilere göre, bankalarda yıllardır işlem yapılmayan hesaplarda milyonlarca lira-lık tutar birikti.

Türk Lirası, Dolar, Euro ve Sterlin cinsinden unutulan paraların dökümü şöyle:

-21 bankada, 368 kişi adına toplam 1 milyon 995 bin TL

-17 bankada, 134 kişi adına toplam 214 bin 420 Dolar

-18 bankada, 129 kişi adına toplam 434 bin 283 Euro

-19 bankada, 270 kişi adına toplam 394 bin 439 Sterlin.

Hesaplar neden unutuluyor?

Uzmanlar, zaman aşımına uğrayan hesapların birçok farklı nedene dayandığını belirtiyor. Vefat eden kişilerin hesaplarının mirasçılarca bilinmemesi, küçük miktarlı hesapların unutulması, resmi olarak kapatılmayan inaktif hesaplar, kurumsal firmaların işlevsiz hale gelen hesapları ve banka-müşteri ileti-şimsizliği bu nedenler arasında yer alıyor. Yasal düzenlemeye göre, Resmi Gazete’de ilan edilen tarih-ten itibaren bir yıl içinde sahipleri tarafından talep edilmeyen bu tür hesaplar, Tasarruf Mevduatı Si-gortası ve Finansal İstikrar Fonu’na devrediliyor. Ancak süre dolmadan başvuru yapılması durumun-da, hesaplar sahiplerine iade edilebilecek.