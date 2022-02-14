Altın fiyatları Rusya ve batılı güçler arasında artan Ukrayna gerilimi ile yükselirken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikası adımlarının yaklaşması ile birlikte yön bulmaya çalışıyor.

Altın fiyatları Ukrayna krizinin etkisiyle artmaya devam ederken ABD enflasyonunun son 40 yılın en yükseğinde gelmesi ve yüksek enflasyon nedeniyle Fed üzerindeki baskıların artması, altını baskılayan en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor.

Altının güvenli liman konumu, ‘Ukrayna’da savaş çıkacak mı?’ korkusu nedeniyle kendisini göstermeye devam ediyor.

Piyasa enflasyon ve Ukrayna gerilimini izledi

ABD'de tüketici fiyatları enflasyonu ocak ayında beklentilerin üstünde geldi. Tüketici enflasyonu yüzde 7'den yüzde 7,5'e yükselirken enflasyon verisi sonrasında Fed’in martta yapacağı toplantıda 50 baz puan faiz artışı yapabileceği ihtimalleri konuşulmaya başlandı. Fed’in politika faizi şuanda yüzde 0-0,25 seviyesinde bulunuyor.

Perşembe günü gelen ABD TÜFE verisi sonrasında ons altında oynaklık hızlandı. Perşembe günü açıklanan veri öncesi 1830 dolar üzerinde seyreden ons altın, veri sonrasında hızlıca 1820 dolar seviyesine doğru düşüş kaydetti. Haftanın son işlem gününde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Rusya’nın “Çin Olimpiyatları” bitmeden Ukrayna’yı işgale başlayabileceği yönündeki açıklamaları ise altın fiyatlarını adeta fırlattı.

Ukrayna geriliminde son durum

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan cuma günü yaptığı açıklamada Rusya’nın “Çin Olimpiyatları” bitmeden Ukrayna’yı işgale başlayabileceğini, ABD ve Batılı müttefiklerin ağır yaptırımlarla buna kararlı bir karşılık vereceğini ve ülkede kalan Amerikalılar için herhangi bir tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise bu açıklamalara verdiği yanıtta, “Batı ülkeleri basının da yardımıyla, Moskova’nın Ukrayna’yı işgal etme planları yaptığına yönelik yanlış bilgiler yayıyor. Batı ülkeleri kendi agresif hareketlerinden dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.