Kalaşnikof’lar dere yatağında bulundu

KKTC polisi, Falyalı cinayetinde kullanılan 2 adet Kalaşnikof maka silah ve bu silahlara ait 4 adet şarjör ile 39 adet mermiyi dün sabah Çatalköy’deki dere yatağında buldu. Ayrıca bir adet 9 mm çapında tabanca ve 13 adet mermi ele geçirildi. Polisin, olayla ilgili bugün daha geniş çaplı bir açıklama yapması bekleniyor.

Halil Falyalı ve Mutrat Demirtaş cinayetinde kullanılan silahlar, dün, olay yerine yakın bir dere yatağında bulundu.

Olay yerine bir kilometre uzaklıkta

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü ekiplerinin dün, cinayet mahalli olan, Çatalköy 20 Temmuz Caddesinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağında iki adet kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 adet şarjör ve 39 adet mermi ile bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ve toplam 13 adet mermi bulduğu belirtildi.

Balistik doğruladı

Yapılan balistik incelemeler sonucu söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu doğrulandı.

“Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren, Polis Genel Müdürlüğü tüm unsurları ile büyük bir titizlikle soruşturmayı sürdürmekte, meselenin aydınlatılması ve suç faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi için gece gündüz çalışmalarına devam etmektedir” denilen açıklamada, cinayetin işlenmesinin ardından her türlü ihtimal göz önünde bulundurarak ve suç faillerinin Türkiye’deki bazı şahıslarla bağlantısı olabileceğini de değerlendirerek elde edilen bulgu ve bilgilerin Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile paylaşıldığı kayedildi. Açıklamada, olayla bağlantısı olduğu düşünülen toplamda 6 kişinin İstanbul’da tespit edilerek tutuklandığı hatırlatıldı.

Operasyonlar anlatıldı

Açıklamada, yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, olayda zanlı olarak tespit edilen iki kişinin, cinayetin işlenmesinin hemen ardından 9 Şubat’ta Girne’de, 12 Şubat’ta ise yine olayda zanlı olarak tespit edilen iki kişinin Alsancak’ta bir ikametgahta gerçekleştirilen operasyon sonucunda tutuklandığı bildirildi. Alsancak’taki operasyonda, söz konusu ikametgahta yapılan aramada ise bir adet 9 mm çapında tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildiği aktarıldı.

Ortak çalışma yapılıyor

Açıklamada ayrıca, cinayetin en kısa sürede aydınlatılması için, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Polis Teşkilatlarının tüm imkanlarını seferber ettiği ve İki ülke polisi tarafından müştereken yürütülen soruşturmanın büyük bir titizlikte sürdüğü kaydedildi.