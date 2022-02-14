Can kaybı olmadı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 23 bin 813 test sonucu 339 Covid-19 pozitif vakaya rastlandı, 566 kişi taburcu edildi. Kuzeyde test sayısı 5 buçuk milyonu, toplam vaka sayısı ise 61 bini aştı.

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 81 bin 650 test çerçevesinde 2 bin 47 yeni Covid-19 vakası saptandığı açıklandı. Güneyde dünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne kadar toplam 290 bin 110 vaka tespit edilmiş oldu. Rum Sağlık Bakanlığı, şu anda 182 hastanın hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 41’inin durumunun kritik olduğunu bildirdi.

En çok vaka Lefkoşa’da

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 137 kişi Lefkoşa, 86 kişi Girne, 83 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesinden.

Covid-19 genel durumu şöyle;

Dün yapılan test sayısı: 23.813

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 339

Ülke dışından gelen vaka sayısı: 0

Yerel vaka sayısı: 339

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 566

Dün kaybedilen hasta:0

Yapılan toplam test sayısı: 5.594.592

Toplam vaka sayısı: 61.709

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 57.263

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 4264

Pandemi Merkezindeki hasta sayısı: 71

Karantinadaki vaka sayısı: 4188

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 184

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 5

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 0

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 270

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 371

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3634

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 125950

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 81 bin 650 test çerçevesinde 2 bin 47 yeni Covid-19 vakası saptandığı açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, şu anda 182 hastanın hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 41’inin durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Açıklamada, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi olmadığı ifade edildi.

Dünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne kadar toplam 290 bin 110 vaka tespit edilmiş oldu.