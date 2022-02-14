Hedef Maraş’ı kurtarmak

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, bakanlığa atanmasından bugüne geçen bir ay içerisinde Rum dış politikasına getirdiği değişimi “Maraş’ı kurtarmak için yeni strateji” olarak niteledi.

Kasulidis haftalık Kathimerini’ye verdiği özel röportajda “Bugüne kadar bayrak yaptığımız yaptırım politikamızı gözden geçirdik. Yaptırımlar yerine Güven Yaratıcı Önlemlere (GYÖ) odaklanıyoruz, GYÖ’ler ortaya koyacağız” ifadesini kullandı.

GYÖ’lerin bu sefer kabul göreceğine inanmasının sebebi sorulduğunda kısa süre önce Washington ve Brüksel’de yaptığı temasları hatırlatan Kasulidis “ABD Dışişleri Bakanı’nın GYÖ’lere tepkisi olumluydu. Harekete geçme ve yardımcı olma niyeti de ortaya koyan Dışişleri Bakanlığı Siyasi Konulardan sorumlu Bakan Yardımcısı Victoria Nouland’ın tepkisi daha da olumluydu” dedi.

Kasulidis son haftalarda Güney Kıbrıs’a yönelik ortamın değiştiğini belirterek iç cephede GYÖ’lerle ilgili tavizleri eleştirenlere “Hedef artık, pahalıya da mal olsa Maraş’ı kurtarmaktır” cevabını verdi.

Üç ana başlık

Fileleftheros ise Kasulidis’in, çeşitli açıklamalarına dayanarak GYÖ’leri AB’de, ABD ve BM’de öne çıkararak Rum tarafına, Kıbrıs sorunundaki hareket inisiyatifini geri kazandırmayı hedeflediğini yazdı ve 3 başlıklı hedefi şöyle aktardı:

1-Maraş’taki Türk faaliyetlerine cevap olarak güven yaratıcı önlemler isteyen AB.

2- İki toplum arasında güven yaratıcı önlemlerin ileri götürülmesini isteyen BM.

3-En azından söylemini değiştirmeye ikna etmek için Türk tarafı.

Borrell ile görüşecek

Diplomatik çevreler, AB düzeyinde, Almanlar başta olmak üzere Avrupalı ortaklarının şu ana kadarki tepkilerinden memnuniyet belirtiyor. Kasulidis bu düzeydeki en net görüntüyü, Dış Konular Konseyi’nden bir hafta önce 21 Şubat’ta gerçekleşecek AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile görüşmesi sırasında elde edecek. Edindiğimiz bilgilere göre Kasulidis Borrell’e Kıbrıs sorunundaki durum, Türklerin faaliyetleri ve özellikle Lefkoşa’nın öne çıkarmakta olduğu Güven Yaratıcı Önlemler ve Türk tarafının şu ana kadarki olumsuz tepkilerine dair detaylı bilgi verecek.

Dış Konular Konseyi de Kasulidis’e konuyu; özellikle Türkiye’ye karşı önlem alınmasına yoğun çekincesi olan Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere diğer üye ülkelerin Dışişleri bakanlarıyla görüşme imkânı verecek.