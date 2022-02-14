‘Bütçemizi zorluyor’

Aslıhan ÜNVER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda kabak, salatalık, domates gibi ürünlerin fiyatı geçtiğimiz günlere nazaran düştü. Geçtiğimiz hafta kilosu 30 lira olan kabak 20, fiyatı 45 liraya kadar çıkan salatalık ise 25 liradan tezgâha kondu. Fiyatlarda bir nebze düşüş olsa da vatandaş, bütçelerinin zorlandığını söyledi. Pazar esnafı ise üretim maliyetlerinin arttığını, bunu fiyatlara yansıtmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Ne dediler?

Mehmet Bahar

“Pazarda kendi yetiştirdiğim ürünleri satıyorum. Üreticiler tohum, gübre ve benzin fiyatlarından çok etkileniyor. Gübre fiyatları geçen seneye göre 10 kat artmış durumda. Tüm ürünler çok pahalı. Her geçen gün her şeye zam geliyor. Asgari ücrete zam geldi fakat hemen ardından ekmek, tüp, benzin gibi birçok temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatı yükseldi. Vatandaşlar fiyatlardan şikâyetçi ama üreticilere destek yok bu nedenle bizler de istemeyerek yüksek fiyatlarda satış yapmak durumunda kalıyoruz.”

Vacit Davulcu:

“Pazar esnafıyım. Pazardaki ürünlerin pahalı olmasının nedeni esnafı zor duruma düşüren komisyonculardır. Emeğe saygı yok. Maalesef ki küçük ölçekli esnaf sadece karnını doyurmak için ticaret yapıyor. Komisyoncular stok yapıyor. Salatalığın kilosu 30,patatesin kilosu 15 lira oldu. Vatandaşı düşünen kimse yok.”

Havana Solmaz:

“Pazarda kendi ürünlerimi satıyorum. Bu hafta havaların güzel olmasıyla birlikte fiyatlar geçen haftaya göre daha hesaplı. Pazardaki en pahalı ürünler domates ve salatalık, pahalılığın nedeni dökümler azaldı. Gübre ve tohum fiyatları da çok yüksek olmasıyla beraber maalesef ki fiyat pahalılığı da halkımıza yansıyor. Girdiler çok yüksek olduğu için ne yazık ki fiyatlar da yüksek çıkıyor.”

Havva Özsarı:

“Pazardaki fiyatlar, bu hafta geçen haftalara göre biraz daha hesaplı, geçen haftalar çok pahalıydı. Vatandaşlar istediği ürünleri rahatlıkla alamıyor. Asgari ücret yüksek olsa da fiyatlar çok pahalı. Alım gücümüz düştü. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor. Yetkililer fiyatları denetlemeli, vatandaşın sesini duysunlar. ”

Behire Rezzakoğlu:

“Alışveriş yapmak için geldim ama fiyatlar çok pahalı. Pazara geldiğimizde fiyat pahalılığından dolayı hiçbir ürün alamadan geri dönüyoruz. Fiyatlar cep yakıyor, istediğim ürünleri alamıyorum. Eskiden uygun fiyatlı ve bol ürün alınabiliyordu şimdi, uygun fiyatlı ürün bulmak çok zor. Herkes kendine göre fiyat koyuyor. Bu zamanda geçinmek çok zor, vatandaş geçinemiyor. Pazarda denetim yok Yetkililer denetim yapmalı.”



Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi;

Patates: 10 lira

Salatalık: 25 lira

Domates: 15 lira

Muz: 15 lira

Elma: 9 lira

Kereviz: 7 lira

Patlıcan: 30 lira

Biber: 30 lira

Enginar: tane 5 lira

Havuç: 6 lira

Pırasa: 5 lira

Kolokas: 25 lira

Kestane: 80 lira

Avokado: 20 lira

Kivi: 25 lira

Armut: 18 lira

Hurma: 20 lira

Kabak: 20 lira

Karnabahar: 10 lira

Nar: 12 lira

Portakal: 7 lira

Soğan: 3.50 lira