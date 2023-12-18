Hareketli bir hafta olacak

Küresel piyasalar, yoğun veri gündeminin takip edildiği geçen haftayı alış ağırlıklı bir seyirle tamamlarken, gözler gelecek hafta Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararına ve ABD'de açıklanacak büyüme verisine çevrildi.

Geçtiğimiz hafta içinde, merkez bankaları yılın son para politikası kararlarını açıklarken, gelecek döneme ilişkin alınan sinyallerle faiz indirimlerine gelecek yıl başlanabileceğine dair beklentiler arttı.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, bankanın uzun bir aranın ardından ilk defa güvercin bir mesaj verdiği görüldü.

Bankadan yapılan tahminler gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği ihtimalini ortaya koydu.

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,01 artışla 7.993,85 puandan tamamladı.

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,01 üzerinde 28,9901'den tamamladı.

Geçen hafta Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, fiyat istikrarının reel sektör açısından önemine dikkati çekerek, merkez bankalarının toplumsal refaha katkılarının ancak fiyat istikrarına odaklanan para politikasıyla gerçekleştiğini ifade etti.

Erkan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi toplantısında da Türk lirasına geçiş zamanının geldiğini belirterek, "Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz." dedi.

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla mayıs sonundan bu yana düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerileyerek 290 baz puana indi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), ekimde Türkiye'ye 1 milyar 188 milyon dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleştiğini bildirdi.

Bu arada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyurdu.

Bu hafta çarşamba tüketici güven endeksi, perşembe TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı takip edilecek.

TCMB'nin PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.