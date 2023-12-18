Dolmabahçe’de sürpriz görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün sürpriz bir şekilde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel uçağını göndererek KKTC’den aldırdığı Tatar ve Üstel ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel de hazır bulundu. Dolmabahçe’deki görüşmenin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan davet beklediğini açıkladığı bir döneme denk gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Görüşme ile ilgili gerek Türkiye gerekse KKTC makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

Mutlu döndüler

Diyalog’un güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre görüşmede bölgesel gündemin yanı sıra KKTC’nin iç meseleleri ve bazı önemli projeler ele alındı. Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs için hayati öneme sahip Türkiye’den kablo ile KKTC’ye elektrik getirme projesinin 2024’te başlaması için talimat verdiği öğrenildi. Erdoğan’ın bu müjdesini KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel mutlulukla karşıladı. Tatar ve Üstel’in dün gece Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel uçağı ile KKTC’ye geri döndükleri öğrenildi.