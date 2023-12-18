Kullansaydı bizi boğardı

Güney Kıbrıs’ın eski Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, Türkiye’nin ‘mülteciler’ konusunu bir araç olarak kullanmadığını söyledi. Petridis, Politis gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye’nin iyi niyetinden söz ederek “Ankara, mülteci konusunu araç haline getirmek isteseydi bizi birkaç gün içerisinde yüz binlercesiyle boğardı” dedi.

Rumların başarılı bir bakan olarak kabul ettiği Petridis, enerji konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. “Kıbrıs sorunu çözülmeden enerji alanındaki fırsatların kullanılması zordur” diyen Petridis, Kıbrıslı Rumların geleceğinden endişeli olduğunu söyledi.

Enerjide 10 yıl önce olması gerekenlerin olmadığına dikkat çeken eski bakan, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü yüzünden ekonomik kalkınmanın frenlendiğini ifade etti.

Kazamias da endişeli

Politis gazetesi, Petridis’in yanı sıra eski Maliye bakanlarından Kikis Kazamias’ın görüşlerine de geniş yer verdi. Kazamias “Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü, Rum ekonomisini esir tutuyor” dedi ve gelecek için olumlu bir tablo çizmedi.

İki eski Maliye bakanı da Kıbrıs sorununun çözümü ve Türkiye ile iyi ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Kikis Kazamias, Kıbrıs’ın coğrafi konumu nedeniyle ekonomisinin istikrarsız Doğu Akdeniz bölgesindeki durumdan olumsuz etkilendiğini belirterek, Kıbrıs sorununun Rum ekonomisini ve sağlıklı kalkınma perspektifini rehin tuttuğu görüşünü ortaya koydu. Sorunun çözülmesi ve Türkiye’ye bölgede enerjiyle ilgili belirleyicilik rolü tanınması halinde Güney Kıbrıs’ın rolünün de tanınacağını ve yükseleceğini belirten Kazamias, Rum lideri Nikos Hristodulidis’e çözüm konusunda gönderme yaptı.

Kazamias, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ve çalışma arkadaşlarının ‘etki yaratma’ çabasıyla efor harcamaktan vazgeçerek Kıbrıs sorunu başta olmak üzere gerek siyasi, gerekse gündelik meselelerle yaratıcı şekilde meşgul olması gerektiğini söyledi.