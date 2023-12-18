Mikrofon sizde, 2024’te beklentiler

Ömer KADİROĞLU

Yeni bir yıla girmeye hazırlanıyoruz… 2023’ü sonlandırırken, Diyalog muhabirlerinin mikrofon uzattığı vatandaşlar ‘yaşanan iyi ve kötü’ olayları, ayrıca 2024’ten beklentileri anlattı…

Dün başlattığımız vatandaş görüşlerini bugün de yayınlamaya devam ediyoruz…

Gülzade Bolatcıoğlu:

2023 yılı çok kötü bir sene oldu. Hayat pahalılığı ile perişan olduğumuz bir yıldı. Ekonomik yönden çok sıkıntılı bir yıl oldu. 2023 yılında beni üzen Türkiye’de yaşanan deprem felaketiydi. Mutlu olduğumuz hiçbir şey yaşamadık aksine her gün üzücü olaylarla karşılaşıyoruz. 2024 yılından bir beklentim yok. Böyle giderse iyi bir yıl olacağı yönünde bir inancım yok.

Sonuç Özçetiner:

2023 yılı benim için kötü bir yıl oldu. 2023 yılında annemi ve kız kardeşimi kaybettim. 2023 yılı ekonomik anlamda sıkıntılı bir yıl oldu. 2024 yılından beklentim inşallah daha güzel bir yıl olması, barış yılı olması, insanların sağlık ve huzur içinde olacağı bir yıl olmasını dilerim.

Şükrü Açıl:

2023 yılı benim ve ailem için iyi bir yıl oldu ancak Türkiye’de yaşanan deprem felaketi yüreklerimizi parçaladı. Bunun yanında mutlu olduğum bir olay da eşimin yüklü bir mirası vardı onu aldık ve bu bizi mutlu etti. Ayrıca ailemin çocuklarımın sağlığı yerinde olduğu için mutlu olduk. 2024 yılından huzur, bereket, savaşların son bulmasını, barış içinde insanların yaşayacağı bir yıl olmasını dilerim.

Furkan Kaçmaz:

2023 yılı benim için güzel bir yıl oldu. 2023 yılında beni üzen veya mutlu eden bir olay yaşamadım. Hayatımız stabil geçiyor. 2024 yılından beklentim sağlıklı, huzurlu ve geçtiğimiz yıllardan çok daha iyi bir yıl olmasıdır.

Feyza Çavuşoğlu Biçer:

2023 yılı çok kötü bir yıl oldu. Ben Adıyamanlıyım ve 2023 yılında büyük bir deprem yaşadık. Allah böyle bir yıl bir daha kimseye yaşatmasın. Depremde yakınlarımı kaybettiğim için ve Filistin Savaşından dolayı üzüntü yaşıyoruz. 2024 yılından beklentimiz tüm insanlık için iyi bir yıl olması, huzurun ve barışın yılı olmasını diliyorum.

Erhan Bozkurt:

2023 yılı diğer yıllardan farksız olsa da pandemiden sonra biraz daha olumlu bir yıl oldu. 2023 yılında gelirlerimizde bir artış olmadı tam tersine daha da ekonomik olarak geriledik. 2024 yılında herkes gibi biz de umut bekliyoruz. Daha farklı yaşam koşulları bekliyoruz. Ekonomik olarak insanların rahatlamasını istiyorum. Çok umutlu olmasam da karamsar da olmak istemiyorum. 2023 yılında ülkenin ekonomik sorunları nedeniyle yaşadığımız zorluklar bizleri üzdü çünkü standartların çok altında kalan bir yaşamımız var. 2023 yılında mutlu olduğum olay ise ailemin çocuklarımın iyi olması ve yanımda olmalarıdır.

Merve Özgür:

Açıkçası 2023 yılı zor bir yıl oldu ve inşallah 2024 daha zor olmaz. Gerek sağlık gerek dünyada yaşanan gelişmeler ve diğer tüm sorunlarla sıkıntılı olan bir yıldı 2023 yılı. 2024 yılından önce sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. 2023 yılında beni mutlu eden olaylar yaşamamın yanı sıra yakınlarımın vefatları, sağlık problemleri ve ülkenin durumu da beni üzen olaylardı.

Abdullah Özpolat:

2023 yılı hiç iyi bir yıl olmadı. 2023 yılı hiçbir konuda beklentilerimi karşılamadı. Gerek yaşantım, gerek okul hayatım gerekse maddi yönden beklentilerimi karşılamayan bir yıldı. 2023 yılında beni üzen olay bir tanıdığımın hayatını kaybetmesi oldu. Diğer yandan kendime bir ev aldım ve bu da 2023 yılında butlu olduğum olaydı. 2024 yılında daha iyi bir ekonomik durum ve sağlığımızın yerinde olacağı bir yıl dilerim.

Mervan Gülalan:

2023 yılı benim için değişiklik yılı oldu. Hayatımda hem iyi hem de kötü yönde değişiklikler yaşadım. 2023 yılında beni mutlu eden de üzen de olaylar yaşadım ve bunlarda iyi olaylar biraz daha fazladır. 2024 yılından beklentim maddi yönde bir ilerleme, eğitim hayatımdaki sıkıntılardan kurtulmuş olmayı diliyorum. Tüm herkesin de sağlık ve huzur içinde olacağı bir yıl olmasını diliyorum.

Selma Sezgin:

2023 yılı benim için kötü bir yıl oldu. Geleceğimiz için kötü günler görüyoruz. Ekonomik yönden de iyi bir yıl olmadı. 2024 yılından beklentim ekonomik yönden çok daha iyi yere gelebilmek, gelirlerimizin artması ve sağlığımızın yerinde olmasını diliyorum. 2023 yılında beni en çok üzen olay mevcut hükümettir.

Kubilay Ramazanoğlu:

2023 yılı ülkede ve dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle ekonomik anlamda kötü bir yıl oldu. 2024 yılında ekonomik sıkıntılardan kurtulduğumuz bir yıl olmasını diliyorum. 2023 yılında beni en çok üzen olay büyükbabamı kaybetmem oldu. Mutlu olduğum olay ise hayatıma giren çok güzel bir kadın oldu ve evlilik yaptım. 2023 yılı bizim için biraz da adım yılı oldu. Avrupa’ya açılmak ve geleceğimizi orada kurmak adına bir adım attık. 2024 yılında herkese sağlık, huzur ve bereket diliyorum.

Hayati İncekaş:

2023 yılı benim için kötü bir yıl oldu. Hayatımın en zor yıllarından biriydi. 2023 yılında depremi yaşadık ve zorlu bir süreç geçirdik. 2023 yılında kayıplarım ve ailemize yeni katılanlar ayrıca çok tatlı bir yeğenim dünyaya geldi. 2024 yılından beklentim ücretlerin biraz daha iyi bir duruma gelmesi, dünyada yaşanan savaşların sona ermesi bireysel olarak da hayal ve hedeflerime ulaşacağım bir yıl olmasını dilerim.

Orhan Genç:

2023 yılı benim için iyi bir yıl oldu ancak ülke adına kötü bir yıldı. Depremler, sel felaketleri can kayıpları yaşanan bir yıldı 2023 yılı ve 2024 yılında bu olayların son bulmasıdır. 2023 yılında gelirlerimizde bir artış olmadı aksine bayağı bir gerileme yaşadık. 2023 yılında ülke genelinde yaşanan olumsuzluklar bizleri üzerken dünyaya gelen bebeğimiz de bizi butlu eden gelişmelerden biriydi. 2024 yılından beklentim güzel şeylerin yaşanması sağlığımızın yerinde olması ve Galatasaray’ın şampiyon olmasıdır.

Uluç Şonya:

2023 yılı sağlık açısından iyi geçen ancak ekonomi olarak pekiyi olmayan bir yıl oldu. 2023 yılında beni üzen veya mutlu eden olaylara bakmadan anı yaşayarak geçmişe bakmadan bir yaşantı sürüyorum. 2024 yılından beklentim sağlığımın iyi olması ayrıca huzur ve mutluluğumun yerinde olmasını diliyorum.