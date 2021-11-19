Hastanede can verdi

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a ‘eğitim amaçlı’ geldiğini söyleyen, ancak evraklarındaki eksikler nedeniyle ülkeye giriş vizesi alamayan Kongolu P.M.V.’nin uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı. Ercan’dan İstanbul’a gönderilen P.M.V., İstanbul Havaalanı’nda polis kontrolünden geçerken beklemediği bir durumla karşılaştı.

Elde edilen bilgilere göre; midesine sakladığı çok sayıda uyuşturucu kapsülün patlaması sonrasında yere yığılan Kongolu P.M.V. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Midede uyuşturucu ithali



Evrakları eksik olduğu için Ercan Havalimanı’ndan geri gönderilen Kongolu P.M.V.'nin midesinde uyuşturucuyla ülkeye giriş yapmaya çalıştığı ortaya çıktı.Uyuşturucu kuryesi P.M.V., ülkesi Kongo'nun başkenti Kinsaşa'ya aktarmalı gitmek için sınır dışı edildiği Ercan Havalimanı'ndan uçakla İstanbul Havalimanı'na gitti. Havalimanında geri gönderme işlemleri yapılırken rahatsızlanan P.M.V., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Midesinde taşıdığı kapsüllerin patlaması sonucu yayıldığı değerlendirilen, P.M.V'nin bağırsaklarında uyuşturucu bulundu. Hastanede tedavisi yapılan P.M.V. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.P.M.V.'nin geri gönderme merkezine gelişi, fenalaşıp hastaneye götürülmesi havalimanı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.