Ticari ilişki yetersiz

Politis gazetesi “İki Toplumlu Ticaret Zayıf” başlığıyla yer verdiği haberinde, Yeşil Hat Tüzüğü temelinde gerçekleştirilen ticaretin düşük seviyelerde hareket ettiğini yazdı.

Gazete, mevcut istatistiklere göre, 2020 yılında Yeşil Hat’tan Güney Kıbrıs’a geçen malların toplam değerinin 4,6 milyon Euro olduğunu ve bu rakamın 2019 yılında 5,4 milyon Euro olduğunu, dolayısıyla bir yılda yüzde 14 civarında azalma meydana geldiğine işaret etti. Gazete, 2020 yılında Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yönelik gerçekleştirilen ticaretin toplam değerinin 748 bin Euro, 2019 yılında ise bu rakamın 694 bin Euro olduğunu belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yönelik gerçekleştirilen ticaretin, iki taraf arasındaki toplam ticaretin yalnızca yüzde 14,8’ini (2019 yılında yüzde 13,7) teşkil ettiğini de ekledi.

Yasa dışı ticaret iddiası

Bu arada Alithia gazetesi manşetten yer verdiği haberinde, akaryakıta ek olarak alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin “yasa dışı ticaretinin” çok büyük boyutlara ulaştığını ve bunun ülke ekonomisinde zincirleme etkiler yarattığını ileri sürdü.

Güney Kıbrıs’taki satışa sunuluna nargile tütününün yaklaşık yüzde 80’inin Kuzey Kıbrıs’tan geldiği iddiasında da bulunan gazete, Maliye Bakanlığının bu problemle başa çıkılması için bazı yöntemler üzerinde çalıştığını kaydetti.



Gazete, tedbirlerden birinin nargile tütünündeki verginin azaltılması olduğunu ancak şu an buna yönelik herhangi bir karar olmadığını yazdı.Nargile tütünü kaçakçılığının sonuçlarının gözle görülür olduğunu öne süren gazete, bir nargile tütünü üretim fabrikasının üretiminin çoğunun kullanılmaz durumda kaldığını öne sürdü.Alınacak herhangi bir önlemin başarısına paralel olarak, geçiş noktalarında da çok daha etkili kontroller yapılmasının gerekeceğini kaydeden gazete, Rum Meclisi Ticaret Komitesi’nin son toplantısında, bu hususta da problemler olduğunun tespit edildiğini yazdı.