Aşı miktarı 4 bini aştı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 18 bin 880 test sonucu 207'si yerel, 257 pozitif vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte gerçekleştirilen 61 bin 330 test sonucunda 388 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, bir kişi daha yaşamını yitirdi. Kuzeyde can kaybı olmazken, dün 4 bin 382 aşılama yapıldı.

KKTC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, dün 18 bin 880 test yapıldı, 207'si yerel, 257 pozitif vakaya rastlandı, 78 kişi taburcu edildi. Pozitif vakaların 3’ünün yurt dışından geldiği, 47’sinin daha önce tespit edilen vakaların temaslı ve bu süre içinde gözetim altında bulunan, 207’si de yerel vaka olduğu kaydedildi.

Vakaların 81’i Lefkoşa, 50’si Girne, 55’i Gazimağusa, 4’ü Güzelyurt, 13’ü İskele, 4’ü Lefke bölgesinden olduğu belirtildi. Yoğun bakımda yatan hasta sayısının da 16’ya çıktığı kaydedildi.

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı ise 4 bin 382 olarak açıklandı.

2021 Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 3.855.122

Toplam vaka sayısı: 25.512

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 23.246

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 2175

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 70

Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 2089



Toplam kaybedilen hasta sayısı: 93Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 16

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 4382

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 568

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 318

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 6984

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 82.721

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 61 bin 330 test sonucunda 388 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden kişinin 66 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 129 bin 158'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 589'a yükseldi.

Tedavi altında olan 86 hastanın 34'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.