Geri sayım başladı

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Covid-19 salgını ve alınan önlemler çerçevesinde dün öğleden sonra Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi salonunda gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan kararlar Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner tarafından açıklandı.

Parti Meclisi UBP 22’nci Olağan Kurultay’ın 24 Ekim 2021’de yapılmasını kararlaştırdı.

Açıklamaya göre; Parti Meclisi ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu’nun görüşleri ışığında Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişikliğe gidilmesi, UBP tüzüğünde görülen bazı aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi için bir aya kadar bir tüzük kurultayı yapılmasını da onayladı.

Parti Meclisi kararı uyarınca, kurulacak 2 ayrı komite parti tüzüğü ile Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda yapılacak değişiklikler üzerinde çalışmalar yapacak.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Parti Meclisi toplantısının gayet demokratik ve olgun bir ortamda gerçekleştirilmesi ile alınan kararlardan son derece memnun olduğunu açıkladı ve herkese katkılarından dolayı teşekkür etti.

Parti Meclisi toplantımızda da ifade ettiğim üzere, Kovid-19 vakalarında yeni, hızlı ve bayağı yüksek bir artış eğilimi vardır. Geçti, atlattık derken yeniden çok dikkatli olmamız, önlemlere uymamız, denetimleri artırıp sıklaştırmamız gereken bir döneme girdik.

Tekrar bir kapanma yaşamadan bu süreci atlatmak istiyorsak herkes sorumluluğunun bilincinde olacak.”

“Aşı sorunumuz yok”

Aşı sorunu olmadığına vurgu yapan Saner, “Anavatan Türkiye ile temas içindeyiz. Önümüzdeki günlerde yeni parti aşı ülkemize gelecek. 12 yaş üzeri herkes başvurup aşısını yaptırsın. Maske, mesafe ve temizlik koşullarına özellikle kapalı yerlerde mutlaka uyalım.” ifadelerini kullandı.

Ekonominin düzlüğe çıkması için yükseköğrenim ile turizm sektörlerini tam randımanlı olarak devreye sokmak gerektiğine dikkat çeken Saner, “Bunun için de şu ana kadar çok büyük başarı ile götürmekte olduğumuz Covid-19 salgını ile mücadeleyi, başarı ile sonuçlandırmamız lazım.” dedi.

Kurultay, kardeşlik dostluk…

Son Parti Meclisi toplantısının partinin istikrar ve birlik içinde güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini gösterdiğini vurgulayan Saner, “17 bin üyemizle 24 Ekim 2021 tarihinde yapacağımız 22’nci Olağan Kurultayı’mız kardeşlik ve dostluk havası içinde gerçekleştirilecek, yapılacak ilk milletvekilliği seçiminden de yine halkımızın takdiri ile başarı ile çıkacak, başlattığımız projeleri tamamlayarak ülkemizin gelişmişlik seviyesini daha da yükselteceğiz.” dedi.