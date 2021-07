‘Diyalog hep yanımızda’

Ömer KADİROĞLU

KKTC’de faaliyet gösteren 16 Lions Kulübünden biri olan Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Berna Özdoğa ve yönetim kurulu üyeleri Gülçin Erkmen ile Seval Oyaltan, Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ı ziyaret ederek Basın Gününü kutladı.

Yeni dönemde Lefkoşa Başkent Lions Kulübü başkanlığı görevine geldiğini ifade eden Özdoğa, “Sosyal sorumluluk anlayışı ile yürüttüğümüz faaliyetlere her zaman destek veren Diyalog Medya Grubu’na teşekkür ediyoruz. Diyalog Medya her zaman bizlerin yanında olduğu için tüm ekibe teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyarette konuşan Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ise aktif derneklere her zaman destek verdiklerini ve desteklerine devam edeceklerini ifade etti.

Özdoğa: Diyalog güvenilir bir kurum

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Berna Özdoğa şunları ifade etti, “Dünya basın günü dolayısıyla buradayız ve burada olmamızın sebebi bizlere en çok destek verip medyada yer almamızı sağlayan Diyalog Medya’ya ve başta Reşat Akar olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyor ve desteklerinin devamını diliyoruz. Bizleri halk tam olarak tanımıyor ve bu noktada basın önemli bir rol oynayarak bizleri halka duyuruyor. Bu noktada sizler gibi güvenilir kurumlar çok önemli rol oynuyor.”

Akar: Çalışmalarınız çok önemli

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizler sizin çalışmalarınızı takdir ile karşılıyoruz. Gerçekten toplumun ihtiyacı olan alanlarda takdir edilen çalışmalarınız vardır. Birçok sivil toplum örgütü tüzüğünde yazan görev ve amaçları doğrultusunda çalışmıyor. Sizin faaliyetleriniz çok önemlidir. Biz faal olan derneklere desteğimizi verdik vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Özçınar ve Güngördü’den mesaj

Öte yandan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kıbrıs'ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete olan Saded'in 132. yıl dönümü olan 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tarafından yayımlanan mesajda, farklı düşüncelerin özgürce ifade edilebilmesinin, çok sesliliğin ve ülke demokrasisi için özgür basının önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada basın mensuplarının çalışma şartlarının zorluklarına rağmen, halkın haber alma özgürlüğünü sağlayarak, kamuoyunu aydınlatmak, toplumun beklentilerini dile getirmek ve halkın sesini duyurmak için son derece kıymetli bir görev üstlendiği belirtildi.

Ayrıca Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Toplumsal faydayı kişisel ve kurumsal çıkarların üzerinde tutarak görev ifa eden tüm basın camiasını" kutladı.

Güngördü mesajında, “İleri demokrasilerin vazgeçilmez kurumlarından olan basın ve medya kuruluşları, yerel yönetimlerin çalışmalarının tüm toplum ve kamuoyu ile buluşmasında da her zaman hassas davranmış, sorgulayıcı olmuş, yerinden yönetim ilkesine hassasiyetle yaklaşmıştır” ifadelerine yer verdi.