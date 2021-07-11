500 dönüm arazi yandı

Alayköy çöplüğünde dün 15.30’da başlayan yangın araziye sıçradı, 500 dönüm arazinin ve çam ağaçlarının yanmasına neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre yangında 300 dönüm anız, 50 rulo balya, 100 dönümlük ormanlık alan içerisindeki çam ağaçları ile 100 dönüm kıraç arazi yanarak zarar gördü.

Yangına polis itfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ekipleri, askeri personel ve Alayköy Belediyesi’ne ait su tankerleriyle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

