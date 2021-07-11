Nitelikli eğitim şart

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Uluslararası Üniversiteler Konseyi (UÜK) Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Mahmut Doğru’yu kabul etti.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, YÖDAK Başkanı ile birlikte pandemi koşullarında sağlıklı bir şekilde süreci yönetebilmenin öneminin bilinciyle üniversitelerin gelişebilmesi ve her türlü yeni düzenlemeleri gözden geçirdiklerini ifade etti.

KKTC’nin eğitim alanında çok mesafe aldığının bir gerçek olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitelerde 140 farklı ülkeden öğrencinin ve 40 farklı ülkeden de öğretim görevlisinin bulunduğunu memnuniyetle öğrendiğini kaydetti.

“Tüm bunlar, farklı ülkelere KKTC’nin tanıtımının ifadesidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, yükseköğretim sektörünü nitelikli bir şekilde sürdürmenin ve koruyabilmenin KKTC ekonomisi ve ülkemizin tanıtılması açısından önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitelerin kurulmasına öncülük eden ilk kurucuları ve emeği geçenleri yâd ettiği konuşmasında, 20 Temmuz’da Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yıl dönümünün Kurban Bayramı’nın ilk gününün 20 Temmuz’a denk gelmesiyle bu yıl 20 Temmuz’un daha da anlamlı kutlanacağını ve KKTC’nin kurumsal yapısıyla kökleşmesi bağlamında önemli mesajların verileceğini söyledi.

Ada Kent heyeti Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Üniversiteler başta olmak üzere eğitim kurumlarının KKTC açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi yetkililerine ülkeye yaptıkları yatırım nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde toplum sağlığını korumaya yönelik alınan ciddi tedbirlerin bir gereklilik olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, temmuz ayı sonu itibarı ile halkın yüzde 70’inin aşılanmasının hedeflendiğini belirtti.

KKTC üniversitelerinden mezun olan on binlerce öğrencinin her birinin, KKTC’nin birer fahri konsolosu olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC üniversitelerinin önünün açık olduğunu kaydederek, Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi’ne başarılar diledi.

Karakoç ile Karaca’yı kabul etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görev süresi dolan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ile bu görevi devralacak Atilla Karaca’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, görev süresi sona eren Necmi Karakoç’un görev süresi boyunca başarılı olduğunu, Çatalköy’deki cephanelik patlamasından Kalkanlı yangınına birçok felakette görevini büyük bir cesaret ve özveriyle ifa ettiğine dikkat çekti.

Kıbrıs Türkü’nün güvenliği, Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlara sahip çıkılması noktasında bu anlayışın büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün güvenliğinin sağlanması noktasında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın önemli bir misyona sahip olduğuna dikkat çekti.

Tatar, Anamur, Mersin ve Silifke’de

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anamur, Mersin ve Silifke'de bir dizi toplantı ve etkinliklere katılacak, üst düzey yetkililer ve sivil toplum örgütleriyle temaslarda bulunacak.

Açıklamaya göre; Ersin Tatar, davetli olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından Anamur'da düzenlenecek olan toplantı ve etkinliklere katılmak üzere, yarın sabah 09.00'da KTTO heyetiyle birlikte Girne Limanı’ndan hareket edecek.

Tatar, Anamur'da düzenlenecek etkinliklere katıldıktan sonra, üst düzey yetkililer ve sivil toplum örgütleriyle temas ve görüşmelerde bulunacak, Kıbrıs gazileriyle bir araya gelecek.

Düzenlenecek toplantılara ve TV programlarına da katılacak olan Tatar, Kıbrıs konusuyla ilgili açıklama ve değerlendirmelerde bulunacak.

Alaköprü Barajı'nı da ziyaret edecek

Açıklamaya göre, KKTC'ye Su Temini Projesi'nin en önemli ayağı olan Alaköprü Barajı'nı da ziyaret edecek olan Tatar, Anamur Barajı'nın inşasında köylerini büyük bir fedakârlıkla terk eden ve "Kıbrıs Türk halkı için helal olsun" diyen dört köyün halkıyla bir araya gelecek.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2021, 07:02