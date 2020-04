‘Kayıp yüzde 50 olacak’

Perakende ve Mağazacılar Birliği ülkede gelinen aşamayı ve sektörü bekleyen uzun ve zorlu süreçte yaşanacakları içeren bir durum raporu hazırladıklarını belirtti.

Birlikten yapılan açıklamada, perakende sektörünün ayrılmaz bir parçası olan çalışanların geleceği için alınması gereken acil önlemler ve gecikmeden atılması gereken adımlar olduğuna dikkat çekildi. Mayıs ve Aralık 2020 arasındaki 8 aylık dönemde ortalama yüzde 50’den fazla ciro kaybı beklendiğini belirten birlik, bu kayıpların sektör için bazı kaçınılmaz ve hayati olumsuzluklar yaratacağını kaydetti.

Birlik açıklamasında “Bu zor ve kritik süreçte hükümetin sektörümüzle ilgili alması gereken acil önlemler, atması gereken adımlar vardır” ifadelerini kullandı.

Zorlu bir süreç bizi bekliyor

Perakende ve Mağazacılar Birliği açıklamasında şunları belirtti:

Ada genelinde perakende sektöründe faaliyet gösteren binlerce iş yeri ve mağaza sahibiyle birlikte gecesini gündüzüne katan, onlarla bu süreci yaşayan on binlerce çalışan da yer almaktadır. Perakende sektörünün ayrılmaz bir parçası olan çalışanlarımızın geleceği için alınması gereken acil önlemler ve gecikmeden atılması gereken adımlar vardır.

Tüm halkımız gibi, bizler de bir aydan fazladır evlerimizde bu sürecin en az hasarla atlatılması için vatandaşlık görevlerimizi yerine getiriyoruz.

Biliyoruz ki her şeyden önce önemli olan sağlık.

Bu bilinçle, süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı’mızın alacağı her türlü karara saygılı kalacağız ve süreci onların yönlendirmeleri ile yürütmeye devam edeceğiz.

Bazı hayati konuların altını çizmek, perakende sektörünün gelecekteki istihdam ve vergi ödeme anlamındaki devamlılığı açısından çok önemlidir.

Bu süreçte tüm diğer sektörler gibi biz de gelecekle ilgili bir planlama yapmaya çalışıyoruz. Devletin elindeki verilerle reel sektörün gerçeklerini uyarlayarak önümüzdeki süreçte bizleri nelerin beklediğini öngörmeye çalışıyoruz.

Mayıs ve Aralık 2020 arasındaki 8 aylık dönemde ortalama yüzde 50’den fazla ciro kaybı beklenmektedir.

İyimser verilerle hazırlanan raporda ciro kaybının Mayıs ve Haziran 2020 aylarında yüzde 65 dolaylarına çıkması öngörülürken, yıl ortalamasında bunun yüzde 50 ciro kaybıyla tamamlanacağını öngörülmekteyiz.

Yabancı öğrenci ve çalışanların azımsanmayacak bir kısmının adadan ayrılmış ve ne zaman döneceğinin belirsiz olması, dış turizm ve Güney Kıbrıs kaynaklı gelirlerin sıfırlanmış olması, daralan ekonomi ve yükselen kurlara bağlı düşen gelir seviyesine ek olarak salgın ortamının yarattığı olumsuz ortamdan dolayı yukarıdaki tablonun gerçekleşmesi kaçınılmazdır.

Bu kayıplar sektör için bazı kaçınılmaz ve hayati olumsuzluklar yaratacaktır.

Yaşanacak olan yüzde 50 ciro kaybı ile tüm sektör operasyon giderlerini ödemeyecek duruma gelecektir.

Bu da bizleri, normal piyasa koşulları içerisinde taahhüt ettiğimiz kira ve benzeri yükümlülükleri yerine getiremez duruma sokacaktır.

Bu zor ve kritik süreçte hükümetin sektörümüzle ilgili alması gereken acil önlemler, atması gereken adımlar vardır. Sektörü yeniden ayağa kaldırmak, istihdam katkısına devam etmek, vergi ödemek ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak öncelikli görevimiz olacaktır.

Bu yolda, hükümet edenlerin de adil ve ekonomik dinamikleri gözeten kararlarla hem bizlere hem de binlerce çalışanımıza yardımcı olacağını düşünmekteyiz.”