Türkiye’den gelen ve belediyelere tonu 9.8 TL’den satılan suya 8.48 TL zam geldi. Böylece suyun belediyelere maliyeti 18.28 liraya yükseldi.
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, zamlı tarife konusunda yaptığı açıklamada “biz belediye olarak faturalara sadece 8.48 lirayı yansıtacağız” dedi.
Şenkul açıklamasında şöyle dedi:
“Belediyelerin bir metreküp su alış bedeli 9.8 Türk Lirası’ndan 18.28 Türk Lirası’na yükseltilmiştir. Girne Belediyesi Su Tüzüğüne bağlı olarak; metreküp başına 8.48 Türk Liralık bu artışın üzerine hiçbir ekleme yapılmadan fiyatlar sadece artış miktarı kadar yükseltilecektir.
Örneklemek gerekirse:
Girneli bir su abonesi ay içerisinde diyelim ki 10 ton su kullanıyor ise, bize yansıtılan bu artıştan sonra su faturasında yaklaşık 85 TL’lik bir artış oluşacaktır.
Bu artışı başkaları gibi fırsat bilip üzerine bir de belediyeler olarak artış yapmayacağımızın üzerini tekrar tekrar çizmek isterim.
Genelde sizlere güzel haberler versek de bu defa bizden kaynaklı olmasa da nispeten kötü bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak zorunda kaldık.”
Faturalara yansıyacak
Belediyelere verilen suyun tonuna 8.48 lira artış geldi
Türkiye’den gelen ve belediyelere tonu 9.8 TL’den satılan suya 8.48 TL zam geldi. Böylece suyun belediyelere maliyeti 18.28 liraya yükseldi.
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YORUMLAR
Tamer Karadeniz - 0 saniye Önce
Satıcısı suya zam yaptı.. Dünyada hiç bir yerde4 su bedava değil zaten.. Önemli olan bunun halka nasıl yansıyacağıdır. Bunun üzerine kâr, belediye giderleri, vergiler, çevre temizlik, atık su, personel vs koyunca altından kalkması zor, hatta imkansız... Bari boruları patlatmayın...
KKTC Halkı kadar Yük kaldırabilecek bir Halk merede bulacaksınız acaba Yükleyin de Korkmayın ! Kim Gık diyebilir ki ?