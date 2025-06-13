Faturalara yansıyacak

Türkiye’den gelen ve belediyelere tonu 9.8 TL’den satılan suya 8.48 TL zam geldi. Böylece suyun belediyelere maliyeti 18.28 liraya yükseldi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, zamlı tarife konusunda yaptığı açıklamada “biz belediye olarak faturalara sadece 8.48 lirayı yansıtacağız” dedi.

Şenkul açıklamasında şöyle dedi:

“Belediyelerin bir metreküp su alış bedeli 9.8 Türk Lirası’ndan 18.28 Türk Lirası’na yükseltilmiştir. Girne Belediyesi Su Tüzüğüne bağlı olarak; metreküp başına 8.48 Türk Liralık bu artışın üzerine hiçbir ekleme yapılmadan fiyatlar sadece artış miktarı kadar yükseltilecektir.



Örneklemek gerekirse:

Girneli bir su abonesi ay içerisinde diyelim ki 10 ton su kullanıyor ise, bize yansıtılan bu artıştan sonra su faturasında yaklaşık 85 TL’lik bir artış oluşacaktır.

Bu artışı başkaları gibi fırsat bilip üzerine bir de belediyeler olarak artış yapmayacağımızın üzerini tekrar tekrar çizmek isterim.

Genelde sizlere güzel haberler versek de bu defa bizden kaynaklı olmasa da nispeten kötü bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak zorunda kaldık.”

