Mum yakıp dua ettiler

Rum siyasi partilerin Paskalya yortusu nedeniyle yayınladıkları mesajlarda Coronavirüse karşı verilen mücadelenin başarıyla sonuçlanmasının yanı sıra ‘işgalden kurtulma’ dilekleri ön plana çıktı.

Fileleftheros gazetesi, partilerin bu yılki mesajlarına Coronavirüsün damga vurduğunu yazdı.

Habere göre DİSİ, mesajında, bu yılki Paskalya mesajlarının coronavirüs salgınına karşı verilen mücadeleyle özdeşleştiğini ve birlikte başarılabileceğini vurguladı.

AKEL, Rum halkına sağlık, refah, barış ve adalet dileyerek, coronavirüs salgınının toplu ayin yapılmasına ve aile toplantılarına engel olduğunu; ancak herkesin dayanışma içerisinde olması gerektiğini kaydetti.

DİKO, “işgalden kurtulmak için gösterilen çabanın devam edebilmesi” için coronavirüse karşı verilen mücadelenin kazanılması gerektiğini belirtti.

EDEK ile Vatandaşlar İttifakı, bu seneki Paskalya’nın ilk defa karşılaşılan şartlar altında kutlanacağını ve herkesin, her zamankinden daha fazla dayanışma içerisinde olması gerektiğini ifade etti.

Dayanışma Hareketi ile Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği de,coronavirüs nedeniyle ülkenin geçtiği bu zor zamanlarda, umudu yitirmemek gerektiğini belirtti ve iyimserlik mesajı verdi.

