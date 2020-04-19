Cep’te yüzde 5 indirim

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “internet ücretlerine yüzde 30 zam geliyor” iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi. Amcaoğlu, vergi oranlarını aşağıya çekerek halkı rahatlatmayı planladıklarını ifade etti. Amcaoğlu “Cep telefonu hizmetlerinde şu anda oranı tam netleşmiş olmasa da yüzde 5’lik indirim yaşanabilecektir” dedi.

Amcaoğlu, internet ücretlerine yüzde 30 zam yapılacağı iddialarını yazılı bir açıklama ile yanıtladı.

Bakan Amcaoğlu, bu zor günlerde halkın mağdur edilmesinin söz konusu olmayacağına dikkat çektiği açıklamasında, “Yapmayı düşündüğümüz, GSM ve internet üzerinden aldığımız vergilerin kapsamını genişleterek, vergi oranlarını aşağıya çekmek ve halkı rahatlatmaktır” dedi.

Amcaoğlu, Özel Hizmetler İletişim Vergisi oranının yüzde 35 seviyesinde olduğunu hatırlatarak, bu vergilerin kapsamına internet servis sağlayıcısı (ISP) uygulamasını da katarak, oranı aşağıya çekmeyi hedeflediklerini anlattı.

Bakan Amcaoğlu, “GSM ses ve data vergilerinin kapsamını genişletiyoruz. Olay budur. Bunu yaparak, vergi oranını da düşürmüş olacağız ve örneğin cep telefonu hizmetlerinde şu anda oranı tam netleşmiş olmasa da yüzde 5’lik indirim yaşanabilecektir” dedi.

Bakan Amcaoğlu, çok zor günlerden geçildiği bugünlerde, bazı eleştirilerin haksız olduğuna değindi ve halkın ödeme gücünü zayıflatacak her türlü adımdan uzak durmaya çalıştıklarının bilinmesini istedi.

