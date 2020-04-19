Halka moral veriyor

Girne Belediyesi, Coronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan halka moral vermek için araçla müzik yayını yaptı.

Girneliler balkonlardan müziğe eşlik ederken, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü halka anonsla seslenerek “Evde kalın” çağrısı yaptı.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, belediye ekipleri Coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, evde kalan Girnelilere, müzikle moral verdi.

Girne’de müzik yayını yapan belediyeye ait araç sokakları gezerken, müzik arabasına temizlik aracı eşlik ederek, bir yandan kentteki ilaçlama çalışmalarına da devam edildi.

Güngördü: Lütfen evde kalın

Vatandaşa seslenen Belediye Başkanı Güngördü, herkese alınan tedbirlere uymaları ve evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. Yaşanan bu zorlu süreçte, vatandaşlardan evlerinde kalmalarını, temaslarını ev halkıyla sınırlı tutmalarını, marketlerde yığılma yapmamalarını ve önlemlere uymalarını isteyen Güngördü, Coronavirüs salgınından ancak evde kalarak, sosyal mesafeyi koruyarak, hijyene özlen göstererek, yardımlaşma, toplumsal bilinç ve kurallara uyarak kurtulunabileceğini vurguladı.

Ülkenin içinde bulunduğu durumun diğer ülkelere göre daha iyi olduğunu dile getiren Güngördü, “Virüsün yatay seyretmesi için çok daha dikkatli olmalıyız. Rahata ermememiz gerekir. Toplu yerlerde birbirimize daha çok dikkat ederek mesafemizi koruyalım” dedi.