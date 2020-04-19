Bu rapora dikkat

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), salgın sürecinde oluşturulan Bilim Kurulları ile Danışma ya da Koordinasyon kurullarının yasal dayanaktan yoksun olduğunu açıkladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman tarafından hazırlanan raporda, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca Komiteleri oluşturma ve yürürlüğe koyma yetkisinin sadece Sağlık Bakanlığında olduğu görülmektedir” dendi.

Yüksek Yönetim Denetçisi, yeni tip Coronavirusü salgınında, yetki tartışmaları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Ombudsman tarafından yapılan açıklamada süreçte oluşturulan Danışma, Koordinasyon ve Bilim Kurulları’nın yasal zemininin incelendiği belirtildi.

Raporda, Sağlık Bakanlığı’nın Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın hükümleri uyarınca bu güne kadar kendi şemsiyesi altında oluşturmadığı komiteleri “derhal oluşturması” ve yasalara uygun hareket edilmesi istendi.

Açıklamada yasa kapsamı dışında oluşan komite ve kurulların, Sağlık Bakanlığı’na herhangi bir telkinde veya müdahalede bulunmasının yasaya aykırı olduğu ifade edildi.

Yetki Sağlık Bakanlığı’nın

Ombudsmanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bulaşıcı Hastalıklar Yasası bulaşıcı hastalıkların sürveyansını, önlenmesi ve kontrolü ile ilgili Komiteler kurulması yetkisini sağlık işleri ile görevli Bakanlığa vermektedir.

Kısacası, söz konusu yasa komite kurma yetkisini K.K.T.C Sağlık Bakanlığı’na vermektedir ve/ veya bulaşıcı hastalıklarla ilgili Komite kurma yetkisi K.K.T.C Sağlık Bakanlığı’ndadır.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 5’inci maddesi Sağlık Bakanı’na veya Sağlık işleri ile görevli Bakanlığa Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Sürveyans Komitesi, Laboratuvar Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi’ni kurma yetkisini vermektedir.

Yasa’nın bu maddesi tahtında Sağlık Bakanlığı’nın oluşturmadığı ve yukarıda yasa maddesi kapsamı dışında olan hiçbir komitenin yasal bir zemini, dayanağı veya yetkisi bulunmamaktadır.

Bu nedenle de Yasa Kapsamı dışında oluşturulan Danışma, Koordinasyon ve Bilim Kurulları Sağlık Bakanlığı’na herhangi bir telkinde veya müdahalede bulunması veya herhangi bir yönlendirme yapması yasaya aykırıdır.

KKTC Anayasa’sı tahtında yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa ve yasalara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Bu bağlamda, Coronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın iradesi ve/veya Yasa’nın belirttiği şekilde oluşturulmayan Koordinasyon, Danışma veya Bilim kurullarının sadece oluşturuldukları kuruma karşı görüş verebilecekleri ve hiçbir icrai fonksiyonları olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca Komiteleri oluşturma ve yürürlüğe koyma yetkisinin sadece Sağlık Bakanlığında olduğu görülmektedir.

Bu itibarla, K.K.T.C Sağlık Bakanlığı’nın Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın hükümleri uyarınca bu güne kadar kendi şemsiyesi altında oluşturmadığı komiteleri Derhal oluşturması ve mezkur Yasa kurallarına uygun hareket etmesi gerekmektedir.”