‘İlklere imza attı’

Kıbrıs Türk Üroloji Derneği, Coronavirüs nedeniyle 85 yaşında yaşamını yitiren Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu için taziye mesajı yayımladı.

Kıbrıs Türk Üroloji Derneği Başkanı Op. Dr . Sadrettin Tuğcu mesajında, üroloji ile ilgili birçok ilklere imza atan ve uluslararası saygın bir yere sahip olan Tellaloğlu’nu andı ve şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk toplumunun bir parçası olarak, toplum sorunları ile ilgilenmiş, Kıbrıs davasında hep halkının yanında ve içinde olmuştur. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, tıp camiası ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyoruz.”