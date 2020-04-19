Polis hepsini yakaladı

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ta dün sıcaklığı 28 dereceye çıktı, bahar havasını fırsat bilenler kısmi sokağa çıkma yasağına rağmen kendisini dışarı attı.

Kimi yürüyüşe, kimisi araçlarıyla geziye çıktı, bazıları da soluğu parklarda aldı.

İlçeler arası seyahat yasağını delenler de olurken, teyakkuzda olan polis ekipleri, kuralları ihlal edenleri tek tek yakaladı.

Sokak aralarını, parkları, yolları kontrol eden polis, ilçeler arası geçiş güzergahlarında da denetim yaptı.

Polis, dün kısmi sokağa çıkma ve ilçeler arası seyahat yasağını ihlal edenleri tespit ederek tutukladı, aleyhlerinde yasal işleme gitti.

65 kişi yakalandı

Öte yandan önceki gün sokağa çıkma yasağı kapsamında ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde 46 kişinin kısmi, 19 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 65 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, haklarında yasal işlem yapıldı.