KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında açlık sınırını Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için gerekli beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu tarafından gönderilen fiyatların ortalamalarını alarak hesapladıklarını belirtti.

Bengihan, bu kapsamda sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcamasının günlük 272.55 TL, aylık 8 bin 176,50 TL; yetişkin bir erkek için günlük 283,43 TL, aylık 8 bin 502, 90 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 297,19 TL, aylık 8 bin 915,70 TL ve 4-6 yaş çocuk için; günlük 196,98 TL, aylık 5 bin 909,40 TL olarak belirlendiğini ifade etti.

Bengihan, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasının 31 bin 504 TL olarak hesaplandığını kaydetti.

Açıklamasında İstatistik Kurumu’nun enflasyon ve hayat pahalılığı oranlarına da yer veren Bengihan, kurumun resmi rakamlarına göre Mayıs ayında yüzde 2,71 enflasyon meydana geldiğini ve beş aylık (Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs) toplam hayat pahalılığının ise yüzde 16,15 olduğunu kaydetti.

“Sendikamızın defalarca dile getirdiği gibi, bu oranların hesaplanmasında İstatistik Kurumu tarafından kullanılan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi sepeti güncelliğini yitirdiğinden açıklanan oranlar gerçek hayat pahalılığını yansıtmıyor.” ifadelerini kullanan Bengihan, hayat pahalılığı oranının toplumsal tüketim alışkanlığı dikkate alınarak hesaplanması için sepetin bir an önce güncellenmesi gerektiğine dikkat çekti.

