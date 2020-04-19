Kabul edilemez

Ömer KADİROĞLU

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştükten sonra Kuzey Kıbrıs’a 2 bin adet ‘Klorakin’ tablet ve 4 bin adet sağlık malzemesi gönderilmesiyle başlayan tartışmalar, meclisteki muhalefet partilerinden tepki gördü.

Diyalog’a konuşan ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman, DP lideri Fikri Ataoğlu, TDP lideri Cemal Özyiğit ve YDP lideri Erhan Arıklı böylesi kritik bir süreçte bu tür tartışmaların gereksiz olduğuna dikkat çekti. Erhürman, Salı günü toplanacak olan meclis genel kurulunda önemli tartışmaların olacağını işaret etti.

Ne dediler…?

Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı)

“Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Sn. Başbakan diyelim ki bir şeyden rahatsız oldu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya telefon açarak kamuoyuna yansıtmadan bu sorunu çözebilirlerdi. Bu konu ülkede yaşanan krizin içerisinde bu konuyla kamuoyunu meşgul etmeye vicdanları elveriyor mu? Şu anda konuşulacak konu bu değildir. Tüm dünyada herkes herkese yardım ederken biz bugün bu ülkede böylesi tartışmalar içerisindeyiz. İnsanlar evlerinde ne yiyip ne içecek derdine düştü. Birçok insan kolları sıvadı, yardımlar yapıyor. İnsanlar iş yerlerini açamıyor. Bütün bunlar yaşanıyorken biz gümrük mevzuatına uygun mu değil mi? tartışması yaşıyoruz. Nasıl bir krizle karşı karşıya olduğumuzun farkında değiliz ve gerçekten çok üzgünüm.

Herkes artık aklını başına toplasın. Seçimi erkene alma durumu ile bir tartışma başlatmaya gerek yok. İçerisinde bulunduğumuz durumda seçim kampanyası yürütüp seçime gidebilecek durumda değiliz. Yüzümüzü dışarıya çevirerek insanların, doktorların, hemşirelerin, esnafın ve benzeri kişilerin ne durumda olduğuna bakarak seçim konuşmaktan ve siyaset yapmaktan vazgeçmek gerekiyor. Muhalefetin sessiz olması sesini çıkaramadığından değil insanların bozuk olan morallerini daha fazla bozmak ve onları endişelendirmemektendir.”

Fikri Ataoğlu (Demokrat Parti Genel Başkanı)

“Etkili bir muhalefet yapma zamanıdır. Bizim fikrimiz hep birlikte elimizi taşın altına koyup birlik beraberlik içerisinde çalışmalar yürütelim şeklindedir. Zaman hepimizin elini taşın altına koyma zamanıdır. Defalarca gerek basın aracılığı ile gerek yazılı olarak gerekse telefonla arayıp birlikte çalışalım çağrımız yanıtsız kalmıştır. Cumhurbaşkanlığının yapmış olduğu girişim sonrasında adaya gelen ilaçlarla ilgili ortaya konulan tepki böyle bir zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik polemik yapma zamanının olduğunu düşünmüyorum. Bu girişimden Cumhurbaşkanlığının sağlık komitesinin de haberi vardı. İçerisinde hükümet ortağının da olduğu bir komitede karar verildiğine göre bu ilaçların gelmesi bu kadar büyütülmemeli ve karşı çıkılmamalıydı. Tüm kapıların kapalı olduğu bir zamanda sadece Anavatan Türkiye’den gelen ilaç yardımı dışında Cumhurbaşkanı tarafından yapılan girişimle ilaç gelmesini bu kadar büyütmemeleri gerekiyordu.”

Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı)

“Güney Kıbrıs’tan gelen ilaçlar nedeniyle yaşanan tartışmaları oldukça üzüntülü bir şekilde izliyorum. İçerisinde bulunduğumuz aşamada dışarıdan gelecek herhangi bir yardımı reddetme lüksümüz yoktur. Cumhurbaşkanı hangi gümrük mevzuatına uygun olarak ithal edileceğini ve bu ilaçların Sağlık ve Eczacılık Dairesinden izin alınarak ülkemize getirilebileceğini elbette ki biliyordur. Kurallara uyulmadan yapılacak olan ithalatın normal olmadığı ve hükümetin de açıkladığı gibi bizi çok zor durumda bırakacağı ortadaydı. Kabile yönetimini durumuna bizleri indirgeyeceğini de herkesin kabul etmesi lazım. Ben ilaçların getirilmesine karşı değilim. Getirilen ilaçların İlaç Eczacılık Dairesinde bulunduğu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Eğer bir yardım istenecekse başka alanlarda talep edilmesi lazım.

Bu süreç içerisinde Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Başbakan Yardımcısının kafasında hala seçim var. Böylesi bir kritik dönemde acil alınması gereken ekonomik tedbirler geri planda kalıyor.

Yeniden Doğuş Partisi olarak biz önümüzdeki hafta içerisinde Anayasa Mahkemesine başvurarak Cumhurbaşkanının pozisyonunu ve seçim meselesini yargıya taşıyacağız. Anayasa Mahkemesi hukuksuz olduğunu ilan ederse Yüksek Seçim Kurulu derhal yeni bir tarh belirleyebilir veya yeni bir Meclis kararı alınabilir.”

Cemal Özyiğit (Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı)

“Evlere şenlik bir yönetim anlayışı ile karşı karşıyayız. Bir ay geçti ancak henüz pandemi hastanesi neresi, halka acil sağlık hizmeti verecek merkez nerede netlik kazanmadı.

Vatandaşlar gidip hastane kapılarından geri çevrilerek kaderi ile baş başa bırakılıyor. İnsanlarımız başka başka rahatsızlıklardan hayatını kaybedip evlerinde ölü olarak bulunuyor. Gerçekten evlere şenlik bir yönetim anlayışı ile karşı karşıyayız. Başbakana açıklamalarını yapmada kimlerin akıl hocalığı yaptığını anlamakta zorlanıyorum. İki Toplumlu Sağlık Komitesinde Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile hükümet ortakları vardır. Cumhurbaşkanı öncülüğünde bu komite oturup bir karar almıştır. Kapılar açıkken Güneyden gelen bazı ilaçlar zaten vardı. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile iş birliği içerisinde bu ilaçları alarak Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimine teslim edilmiştir. Şu anda toplumsal sağlığımız her şeyden önce gelmektedir.”