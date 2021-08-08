Rum İstatistik Dairesi tarafından açıklanan rakamlar, hazinenin 2021’in ilk altı ayını da açıkla kapattığını gösterdi.

Haberi “Pandemi Devlet Açıklarını Artırıyor” başlığıyla veren Politis ve diğer gazetelere göre, sözü edilen dönemde hazinedeki açık 711 milyon 900 bin Euro’ya (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 3,3’ü kadar) yükseldi. 2020’nin ilk yarısındaki değer 611 milyon 500 bin Euro’ydu.

Bu yılın ilk yarısındaki toplam harcamalar 523 milyon 500 bin Euro (yüzde 12,1) artarak, 4 milyar 800 milyon Euro’ya ulaştı. 2020’deki değer 4 milyar 300 milyon Euro’ydu.

Söz konusu artışın, Coronavirüs’ün etkilerinin göğüslenmesine yönelik önlemler çerçevesinde yapılan harcamalardan kaynaklandığı da kaydedildi. Rum hazinesinin ilk ayda verdiği açık KKTC’nin yıllık bütçesi kadar…