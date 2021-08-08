"Tarihini bilmeyen bir toplum başarılı olamaz"

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, şanlı Erenköy Direnişi’nin

57'nci yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, tarihini bilmeyen toplumların ulusal davayı savunmada başarılı olamayacağını belirtti.

“KKTC’nin gereğinden çok dazla siyasi organı ve makamları var ama gençlere sunabileceğimiz tarihi eserler yoktur” diyen Akar, Erenköy Direnişi’nin tüm gerçek yönleriyle anlatacak belge ve belgesellere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Erenköy Mücahitler Derneği’nin belgesel konusunda yıllardan beri KKTC hükümetleri nezdinde girişimlerde bulunduğunu, ancak sonuca ulaşamadığını vurgulayan Akar şöyle devam etti:

“Kendi tarihini bilmeyen bir gençlik yetiştirdiğimizi ve önümüzdeki yıllarda varoluş mücadelemizi kendi gençlerimize anlatmakta dahi zorluklar yaşayacağımızı görüyor ve yetkilileri bir kez daha önlem almaya davet ediyoruz.

Erenköy Direnişi’nin 57’nci yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz!

Güzel ülkemizde bir daha savaşların yaşanmasını istemiyoruz ama sağlam bir gelecek için tarihi gerçekleri bilerek hareket edilmesi gerektiğini bu vesile ile herkese hatırlatırız.”

