Bu destan gençlere anlatılmalı

Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bugün Erenköy Şehitliği'nde tören düzenleniyor.

Tören saat 10.30’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak; saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.

Şehitlik Özel Defteri’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından imzalanmasının ardından konuşmalara geçilecek.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan konuşma yapacak.

Tören, şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve kabir başında dua okunmasıyla sona erecek.

Sosyal mesafe, maske kuralına uyulacak

Protokol Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulmasının zorunlu olduğu bildirildi.

Erenköy Şehitlerini anma törenine katılacak vatandaşların ulaşım ihtiyaçları her yıl olduğu gibi bu yıl da Erenköy Mücahitleri Derneği tarafından karşılanacak. Ulaşım otobüslerle sağlanacak.

Dernek Başkanı Mustafa Arıkan, Erenköy’e gitmek için bu yıl 488 kişinin müracaat ettiğini bildirdi.

Anma törenine katılacak vatandaşların 72 saatlik negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekiyor.

Tatar: Asırlar geçse de

bu direniş unutulmaz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ulusal mücadele tarihimizde büyük bir kahramanlık destanı olarak yer alan Erenköy Direnişi’nin 57. yıldönümü olduğunu vurgulayarak, bu destansı direnişin, Kıbrıs Türk halkının azim ve kararlılığı ile özgürlüğüne, egemenliğine, ulusal değerlerine ker koşulda sahip çıkacağının ve Rum’a boyun eğmeyeceğinin en büyük kanıtı ve simgesi olduğunu belirtti.

Aradan asırlar geçse de bu direnişin unutulmayacağını ve direniş azmi ve ruhunun mücadelemizde bizlere rehber olmaya devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Enosis hedefli, Rum saldırılarının en büyük hedeflerinden biri, Anavatan Türkiye ile irtibatımızı sağlayan ve Kıbrıs Türk halkının nefes borusu olan Erenköy bölgesini ele geçirmek ve Mücahitlerimizi denize dökmekti. Ama başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Halkımız devletinden, egemenliğinden, özgürlüğünden vazgeçmeyecek, Rum’un azınlığı olmayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar Erenköy Direnişi’nin 57. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“Erenköy bölgesine yönelik Yunan alayı takviyeli Rum saldırıları 1964 yılının Ağustos ayının ilk günlerinde başlarken, bu saldırılar 8 Ağustos tarihinde doruğa tırmanmıştı. Öğrenimlerini yarıda keserek Erenköy’e gelen öğrenci Mücahitlerimiz ile bölge halkı amansız bir direniş sergilerken, Anavatan Türkiye yardıma koştu. 8-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen hava saldırıları ile Rum-Yunan birlikleri bozguna uğrarken, uçağı isabet alan ve paraşütle atlayan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Rumlar tarafından esir alındıktan sonra en ağır ve en vahşi işkenceler altında şehit edildi.

Kıbrıs Türk halkı Yüzbaşı Cengiz Topel’i unutmadı, unutmayacak ve sonsuza dek yüreğinde yaşatacak. Ruhu şad olsun.

Erenköy bölgesinde en ağır koşullar altında büyük bir kahramanlı destanı yazan, Türk’ün onur ve şerefini ayaklar altında çiğnetmeyen öğrenci Mücahitlerimiz ile bölge halkının direnişi de takdire şayandır. Bugün Erenköy Şehitliği’nde yatan şehit 13 Mücahidimize de halkımız unutmayacak, emanetlerini ayaklar altında çiğnetmeyecektir.”

Erenköy Direnişi’nin, 20 Temmuz Barış Harekatı’na giden yolun en önemli temel taşlarından biri olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Erenköy geçilse, nefes borumuz kesilecek, Kıbrıs’ta Türk direnişi sona erecek, ada bir Yunan adası olacak, 20 Temmuz sabahına ulaşmamız mümkün olmayacaktı. Bu nedenlerle Erenköy direnişimizin mücadele tarihimizde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu direnişin yetişen yeni nesillere aktarılması da oldukça önemlidir. Mücadele tarihimizi ve yaşananları gençlerimize öğretmek de herkesin görevi olmalıdır.”

Rum zihniyeti devam ediyor

Erenköy’deki Mücahitlerimizi denize dökmek ve Kıbrıs’ı bir Yunan adası yapmayı içeren Rum zihniyetinin bugün de yöntem ve şekil değiştirerek devam ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu zihniyete göre; Kıbrıs Türk halkının azınlık olduğu ve Rumlarla eşit haklar sahip olmadığı, Kıbrıs Türk halkına ancak azınlık hakları verilebileceğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için 1968 yılında başlayan tüm müzakere süreçlerinde de bu Rum zihniyetinin görüldüğüne işaret etti.

Tatar mesajında, “Erenköy Direnişi’nin 57’nci yıl dönümünde toprağa düşen aziz şehitlerimizi ve şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’i şükran ve minnetle anarken, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, gazilerimizi saygıyla selamlarım. Vatan size minnettardır” dedi.

Sennaroğlu: Erenköy

onur kaynağımız

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Erenköy Direnişi’nin yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Sennaroğlu mesajında özetle şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesinde mihenk taşı haline gelen Erenköy’de şanlı bir destan yazılmıştır. 8 Ağustos 1964 tarihinde yaşanan Erenköy Direnişi’nde bir avuç mücahidin canları pahasına vatan ve bayrak uğruna verdikleri o destansı mücadele hepimizin onur ve gurur kaynağı olmuştur. Kıbrıs Türk halkının Anavatana açılan tek kapısı olan Erenköy’ün jeopolitik, stratejik ve lojistik bir öneme sahip olmasından ötürü köprübaşı görevi görmüştür. Üniversite eğitimlerini yarıda bırakarak Erenköy’e gönüllü olarak vatan sevgisiyle çıkan öğrenciler, bölge halkıyla birlikte direnişe katılmışlardır. Erenköy’de bütün olumsuz koşullara, yokluklara ve çağdaş silahlarla donatılmış binlerce Yunan ve Rum askerlerinin dönemin gelişmiş modern silahlarıyla karadan ve denizden yaptığı organize saldırılarına karşı savunarak amansız bir mücadele vermişlerdir. Şanlı Erenköy Direnişi’nin 57. yıldönümünde direnişin sembol ismi sayılan, havadan destek verdiği esnada uçağı düşürüldüğü halde canlı kurtularak Rumlar tarafından vahşice katledilen Plt. Yzb. Cengiz Topel’i ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi ve kahraman mücahitlerimizi saygıyla selamlıyorum…"

Üstel: Şehitler ve Topel’i

rahmetle anıyoruz

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Erenköy Direnişi’nin 57’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rum-Yunan ikilisinin, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını amaçlayan barbarca saldırılarına karşı Erenköy halkı ile yükseköğrenimlerini yarıda bırakıp vatan savunması için Kıbrıs’a koşan gençlerimiz ve Mücahitlerimizin gösterdiği onur ve cesaret direnişi ile bir destan yazılmıştır.

Kıbrıs Türk halkı, Erenköy’de olduğu gibi, nice fedakârlıklar sonunda bugün bağımsız ve egemen KKTC Devleti’ne sahiptir.

Onur ve gururla kutladığımız Erenköy Direnişi’nin 57’nci yıl dönümünde, Cengiz Topel’i ve tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygıyla anarım."



Koreli: Gururla bir kez daha anıyoruz

TMT Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesindeki en önemli destanlardan biri olan 8 Ağustos 1964 şanlı Erenköy Direnişi’nin 57. yıl dönümünü büyük bir şeref ve gururla bir kez daha andıklarını söyledi.

Koreli, Erenköy Direnişi’nin 57. yıl dönümü nedeniyle TMT mücahitler Derneği adına yayımladığı mesajda, Şanlı Erenköy Direnişi’nde toprağa düşen tüm şehitleri ve uçağının düşmesiyle Rum çapulcular tarafından esir alınıp hunharca şehit edilen kahraman Şehit Pilot Cengiz Topel’i minnet ve şükranla anarak, hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyetler diledi.



Ömürlü: Bir destan yazıldı

Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, Erenköy Direnişi’nin 57’nci yıl dönümünü nedeniyle mesaj yayımlayarak, “Kıbrıs Türk halkı, Erenköy’de olduğu gibi, nice fedakârlıklar sonunda bugün bağımsız ve egemen KKTC Devletine sahiptir” dedi.

Ömürlü, mesajında, “Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını amaçlayan barbarca saldırılarına karşı Erenköy halkı ile yükseköğrenimlerini yarıda bırakıp vatan savunması için Kıbrıs’a koşan gençler ile bir avuç mücahidin gösterdiği onur ve cesaret direnişi ile bir destan yazıldığını” belirtti.



Esenyel: Çanakkale’nin bir benzeri

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, “Erenköy, Kıbrıs Türkü’nün yalnız olmadığının dünyaya ilanıdır” dedi.

Sönmezliler Ocağı, Erenköy Direnişi’nin 57. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel imzasıyla yayımlanan mesajda, ülkesinde yaşanan felaketler karşısında hareketsiz kalınamayacağı inancı içinde hareket eden bir avuç üniversite öğrencisi ve ada dışında yaşayan gençlerin olanaksızlıklara rağmen Erenköy bölgesine çıkarak verdikleri direnişin, Çanakkale Savaşı’nın bir benzeri olduğunu vurguladı.

“Direniş gelecek kuşaklara aktarılmalı”

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Erenköy Direnişi’nin 57’nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dernek Genel Merkezi tarafından yayımlanan mesajda, Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde yazdığı destanlar zincirinin çok önemli ve belirleyici güçlü bir halkası olduğu, bu direnişin her şeyden önce doğru algılanması, önemi iyice değerlendirilmesi ve Türk halkının diğer direniş destanları gibi unutulmadan gelecek kuşaklara aktarılması gerektiği ifade edildi.

