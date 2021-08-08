İhraç edilebilir

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde önceki gün öğle saatlerinde devriye gezen polis ekibi, ilginç bir olayı ortaya çıkardı. Şüpheli olarak görülen ve kimlik kontrolü yapılan Lionel Zacharie Banda Ndzana isimli Afrikalının, 3 yıldır ülkede kaçak yaşadığı belirlendi. Soruşturmasını derinleştiren polis, zanlının, resmi nikahı olmaksızın bir kadın ile birlikte yaşadığını ve bahse konu kadından 3 aylık bir de bebeğinin olduğunu öğrendi. Zanlı, mahkeme emri ile tutuklanırken, muhtemel bir ihraç kararının ardından, 3 aylık bebeğin akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu.

3 yıldır kaçak

Mahkemeye mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Özgür Sunalp, zanlının, 6 Ağustos 2021 tarihinde, saat 12.30 raddelerinde, Lefkoşa'da, Surlariçi bölgesinde şüpheli olarak tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlı Lionel Zacharie Banda Ndzana'nın yapılan muhaceret kontrolünde 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ülkemizde kaçak olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

3 aylık bebeği var

Polis ülkemizde 3 yıldır kaçak olarak kalan zanlının, resmi nikâhı olmadan birlikte yaşadığı bir kadın ile 3 aylık bir çocuklarının olduğunu açıkladı. Polis, ayrıca yapmış olduğu beyanlarda öğrenci olduğunu belirttiğini mahkemeye aktardı. Polis meselenin soruşturmasının yeni olduğunu ve hafta sonu olmasından ötürü resmi kurumlardan yapılması gereken araştırmanın yapılamadığını belirterek, ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

‘Kira sözleşmesi yüzünden bu durumlara düştüm’

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı, ülkede öğrenci olduğunu, ikamet izni işlemlerini başlattığını, ancak kira sözleşmesini alamadığı için sonuçlandıramadığını belirtti. Huzurunda verilen şahadet ve zanlının beyanlarını değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.