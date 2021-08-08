Vaka sayısı düşmüyor

KKTC’de son 24 saatte yapılan Covid-19 testlerinde toplam 156 pozitif vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Son 24 saatte yapılan test sayısı 15 bin 753 olup, 126'sı yerel 156 pozitif vakaya rastlanmış, 109 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 126 kişi ise yerel vakadır.

33 kişi Lefkoşa, 55 kişi Girne, 34 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şu şekilde;

Lefkoşa:

Lefkoşa Merkez-5 / Yakın Doğu Bulvarı-2/ Çağlayan-1/ Yenikent-2/ Gönyeli-11/ Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-4/ Ortaköy-2/ Yılmazköy-2/ Metehan-1/ Meriç-2

Girne:

Girne Merkez-30/ Karakum-2/ Esentepe-2/ Beylerbeyi-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Doğanköy-4/ Zeytinlik-3/ Karmi-1/ Alsancak-7/ Çatalköy-2/ Lapta-1

Gazimağusa:

Gazimağusa Merkez-10/ Vadili-2/ Kaleiçi-1/ Gülseren-1/ Karakol-2/ Sakarya-1/ Yeniboğaziçi-4/ Paşaköy-1/ Baykal-5/ Maraş-4/ Tatlısu-3

İskele:

İskele Merkez-2

Güzelyurt:

Serhatköy-1

Lefke

Leke Merkez-1.

