Sabırlar taştı

Ömer KADİROĞLU

Güngör köyünde bulunan ve bir süredir kapalı olan taş ocağının işletme izninin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanması bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. Bahse konu taş ocağı önünde 27 Mart 2021 tarihinde eylem gerçekleştiren bölge halkı ciddi bir tahribata, bölgedeki su kuyularına zarar vereceği gerekçesiyle bu iznin iptali yönünde yetkililere çağrı yapmıştı. Eylemin üzerinden 5 ay sonra söz konusu taş ocağına ilgili bakanlık tarafından işletme izninin yenilenmesi köy muhtarı, vatandaşlar ve çok sayıda sivil toplum örgütlerinin harekete geçerek, eylem planlaması yapmasına neden oldu. Konu ile ilgili Diyalog’a konuşan köy muhtarı Ayhan Demirtaş “Biz daha önce gerekli uyarımızı yapmış ve bu yere işletme izinlerinin verilmesi halinde çok sert eylemler yapacağımızı iletmiştik. Gelinen noktada Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından burası için izin yenileme yapıldı. Perşembe günü bakanlık önünde büyük bir eylem yapacağız” ifadelerini kullandı.