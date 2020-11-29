Komisyon kurulması isteniyor

CHP, Merkez Bankası’nın yaklaşık 128 milyar dolarlık rezervinin satılması ve bu satıştan kimlerin kazanç sağladığının araştırılması için, TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP, Merkez Bankası'nın (TCMB) yaklaşık 128 milyar dolarlık rezervinin satılması, bu satıştan kimlerin kazanç sağladığı ve oluşan kamu zararının boyutlarının araştırılması için, Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan araştırma önergesi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Önergenin gerekçesinde, Türkiye ekonomisinin, yıllardır karşı karşıya kaldığı yanlış yönetim nedeniyle zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekildi.

