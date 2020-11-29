Rumlarda bayram havası

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) kapalı Maraş ile ilgili kararı Rum tarafında memnuniyet yarattı. Siyasi partiler, kararın Rum yönetiminin eline önemli bir diplomatik enstrüman olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Fileleftheros “Lefkoşa Alkışlıyor Ankara Bağırıyor” başlığıyla aktardığı haberinde, AP’nin, Türk tarafının kapalı Maraş’ı açma faaliyetini “kınama”, Kıbrıs’taki iki tarafı Kıbrıs müzakerelerine Crans Montana’da kalınan yerden başlama ve Avrupa Komisyonu’na Türkiye’ye “sert yaptırımlar konusunda tutum birliğini sürdürme” çağrısı yapma kararının, Rum tarafında memnuniyet yarattığını yazdı.

Habere göre, Rum yönetimi adına yazılı açıklama yapan Sözcü Kiriakos Kusios, AP kararının içeriğinden, özellikle de kapalı Maraş’ın açılmasını kınama ve Türk tarafına, bu kararını geri alma ve diyaloğa Crans Montana’da koptuğu yerden yeniden başlamak üzere müzakere masasına dönme çağrısı yapılıyor olmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Rum Sözcü Avrupa Konseyi’ne, Türkiye’nin eylemleri aleyhindeki ortak tutumunu sürdürme, bu eylemlerine cevaben Türkiye’ye sert yaptırımlar uygulama ortak tutumunu idame ettirme çağrısına özel bir önem verdiklerinin altını çizdiği yazılı açıklamasında, şu ifadelere de yer verdi:

“Avrupa Parlamentosu kararına Kıbrıslı Türk liderin ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği olumsuz tepki, Sayın Lute’un Kıbrıs’a gelmesine birkaç gün kala, BM’nin ilgili kararlarına tamamen terstir ve BM Genel Sekreter’in aldığı yeni inisiyatife kesinlikle yardımcı olmuyor.

Başkan Anastasiadis, gerek Kıbrıs Türk liderliğini gerekse Türk hükümetini Avrupa Birliği’nin, AP kararı aracılığıyla Maraş’la ilgili ve Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasına dair istediklerini uygulayarak olumlu cevap vermeye çağırıyor.

Türkiye gerçekten de, Türk Cumhurbaşkanı’nın kısa süre önce söylediği gibi istediği yolun Avrupa yolu olduğunu kast ediyorsa Avrupa ilke ve değerlerine, uluslararası hukuka ve Avrupa Birliği kurumlarının kararlarına saygı göstererek izlemesi gerekir.”

Partilerin tepkisi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın AP kararını yok hükmünde saydığına dair açıklamasının da aktarıldığı haberde, bazı Rum siyasi partilerinin kararla ilgili değerlendirmelerine yer verildi.

Gazeteye göre DİSİ, AKEL, EDEK, Ekologlar Hareketi ve Demokratik Cephe isimli partiler “güçlü mesajları olan güçlü karar” diye niteledikleri AP kararının, Rum yönetimi ve Yunanistan’ın elinde önemli bir enstrüman olabileceği ve “çok daha atak ve talepkar olacak yeni stratejilerine eklemeleri gerektiği” görüşünde birleşti. AKEL, AP kararının AKEL’in ve AP’deki gruplarının çabaları üzerine çıktığına vurgu yaptı.

Alithia “Başkan Anastasiadis Türkiye’yi AP’ye Olumlu Cevap Vermeye Çağırdı” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreterliği’nin AP kararını yorumlamadığını bildirdi.

Gazeteye göre BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Haq, “Avrupa Parlamentosu’nun kararına herhangi bir yorumumuz yok. BM’nin Maraş ile ilgili pozisyonu değişmez. Genel Sekreter bütün tarafları Ada’da gerilim yaratabilecek ve diyalog masasına dönüşü baltalayabilecek tek yanlı eylemlerden kaçınmaya çağırır” dedi.