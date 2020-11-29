Polis kısa sürede yakaladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Anıt çemberi yakınlarında dün akşam meydana gelen trafik kazasında, 68 yaşındaki Bekir Karadoğan isimli yaya yaralandı. Yayaya çarpan ve durmadan hızla olay yerinden kaçan aracın sürücüsü ise polisin başarılı operasyonu sonucu kısa sürede yakalandı. Polis, yaptığı araştırma sonucu, Karadoğan’a çarpan aracın plakasının NU 454, sürücüsünün ise 19 yaşındaki Murat Yeni olduğunu belirledi. Sürücünün kaza sırasında 112 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Karadoğan omuzundan yaralandı

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre dün akşam saat 21.30 sıralarında, 68 yaşındaki Bekir Karadoğan, alışveriş yaptığı marketten çıkarak İsmet İnönü Bulvarı’nda, anayolun solunda sağına geçmeye çalıştı. Bu esnada, Murat Yeni yönetimindeki NU 454 plakalı araç Bekir Karadoğan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol içine savrulan Karadoğan acılar içinde kıvranırken kazaya sebebiyet veren sürücü olay yerinde durmayarak hızla uzaklaştı. Karadoğan, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yaralı vaziyette ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karadoğan’ın omzundan yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Polis genç sürücüyü yakaladı

Kaza sonrası polisin yürüttüğü titiz tahkikat neticesinde olay yerinden kaçan araç ve sürücü tespit edilerek gözaltına alındı. Polisin gözaltına aldığı NU 454 plakalı araç sürücüsü 19 yaşındaki Murat Yeni’nin kaza esnasında 112 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.