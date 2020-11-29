Görev verilirse biz de varız

Çiğdem AYDIN

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Hasan Topal’ın kurulacak yeni hükümette partisinin de ortak olması halinde bakanlık istediğini açıklaması sonrasında aynı partiden Hasan Büyükoğlu ve Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) Aytaç Çaluda’dan cesur açıklamalar geldi.

Topal’ın “Bakanlık istiyorum” açıklamasını değerlendiren Hasan Büyükoğlu “Bir vekil olarak herkes isteyebilir. Bana da görev verilirse bundan kaçmam” dedi. Büyükoğlu şöyle dedi:

“ Bakanlık isterim demesi bence görev verilirse o manada söylüyordur. Hasan abimiz 65 yaşlarına yakın hem tarih doktorası olan, hem de tıp doktorluğundan gelen bir abimizdir. O kendini göreve hazır hissediyordur. Ben bunu normal karşılıyorum ama bunu bir TV programında söylemesi tartışılır. Bunu bir vekil olan herkes isteyebilir. Ben şahsım adına görev verilirse hiçbir zaman kaçmam. Makamlara değil görevlere talibiz.”

HP Milletvekili Topal’a bir destek de UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’dan geldi. Çaluda “İsteyebilir tabi ki hakkıdır bu kadar zaman vekillik yaptı” dedi.

Diyalog muhabirinin “Siz de bakanlık görevi istiyor musunuz?” şeklindeki sorusunu yanıtlayan Çaluda şöyle dedi:

“Tabi ki ben de istiyorum. Bakanlık istemeyen bir milletvekili var mıdır? Ben Aytaç Çaluda olarak bakanlık yapabileceğimi düşünüyorum.”

Hasipoğlu: Öyle bir talebim yok

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ise, bir başka partiye mensup milletvekilinin açıklamasını yorumlamak istemediğini söyledi.

Diyalog muhabirinin “Siz bakanlık düşünüyor musunuz?” sorusuna ise Hasipoğlu şu yanıtı verdi:

“Benim öyle talebim yoktur ama daha UBP’nin hükümet kurup kurmayacağı bile belli değildir. Şu anda afaki olur böyle bir yanıt vermek.”

CTP’liler “Bizde bakanlık kavgası olmaz” diyor

Diyalog muhabiri, milletvekillerinin bakan olmasına ilişkin tartışmalar konusunda

CTP milletvekilleri Erkut Şahali ve Fazilet Özdenefe’nin görüşlerine de başvurdu.

İşte görüşler:

Erkut Şahali (CTP Milletvekili)

“Kısmette varsa olur. Bizde gelenek istemekle alakalı değil, görevlendirilmekle alakalıdır. Biz görev alırız bizde isteme diye bir şey yoktur. CTP’de hiçbir zaman Bakanlık kavgası olmamıştır veya Bakanlık konusu hiçbir zaman konuşulmaz. Görev konuşulur…”

Fazilet Özdenefe (CTP Milletvekili )

“ Daha hükümet kurma çalışmalarının henüz tamamlanmadığı bugünlerde biraz mevsimsiz bir açıklama olmuş. Herkesin kendi görüşü kendisini bağlar. CTP’de bu tür konular gündem olan meseleler değildir.”