Ülke kaosa sürüklenir

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin “ülkeye giriş yapmak isteyen ve adada en fazla 3 gün konaklayacak kişilerin sadece charter uçuş ile gelmesi” yönünde aldığı kararı eleştirdi.

Tolun, bu kararın sektördeki tüm paydaşları etkilediğini belirterek, “Bugünden itibaren hem hukuk süreci başlatma hem de ortak eylemler kararı almak için turizm sektörünün diğer paydaşlarını acil toplantıya çağırıyoruz” dedi.

KITSAB Başkanı Tolun yazılı açıklamasında, yaşanan bu kritik dönemde Yüksek Sağlık Kurulu’nun ülkeyi kaosa sürükleme lüksü olmadığına inandığını kaydetti.

Tolun, alınan bu yanlış kararın düzeltilmesi için bakanları göreve çağırırken, Cumhurbaşkanını da bu kararı düzeltmesi için “müdahaleye” çağırdı.

Ülkede tam donanımlı pandemi hastanesinin açıldığını ifade eden Tolun, “Türkiye bu hastaneyi boşuna mı yaptı? Eğer yılbaşında da turizm sektörü kapalı kalacaksa, bu sadece turizmcileri değil tüm esnafı ekonomik olarak çok ciddi zarara uğratacaktır” görüşünü bildirdi.