Önemli bir ihtiyaçtı

Karaoğlan Garaj, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Araç bağışladı

Önemli bir ihtiyaçtı

Karaoğlan Garaj, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) ikinci el bir araç bağışında bulundu.
Açıklamaya göre araç, tedavilerine kendi imkânlarıyla ulaşamayan hastaların taşınmasında, hastaların ihtiyaçlarının giderilmesinde ve gerekli ilaç ve tıbbi malzemelerin alınmasında kullanılacak.
Açıklamada, Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, “büyük bir ihtiyaç” olan bu taşıtı derneğe bağışlamasından dolayı Mehmet Karaoğlan’a teşekkür etti.
 

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