‘Buraya kaynak akmıyor’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, protokol imzalamak için Ankara’ya gidildiğine dair haberlerin artık heyecan yaratmadığını söyledi.

Türkiye ile imzalanan protokollerin ‘uzunca bir süredir rayından çıktığını’ iddia eden Erhürman, 2018’den bu yana imzalanan protokollerin performansına bakıldığı zaman, yüzde 50 gerçekleşme oranının olduğunu söyledi.

İmzalanacağı söylenen protokolden de ‘çok bir şey çıkmayacağının görüldüğünü’ savunan Erhürman, protokolün hazırlanma sürecinin de ‘doğru yönetilmediğini’ söyledi.

İçeriği bizimle paylaşılmadı

Memleketin kalkınma ilkelerinin bir bütün olarak ortaya koyulması gerektiğini defalarca söylediklerinin altını çizen Erhürman, 5 yıllık kalkınma planı hakkında da çalışma yapılmamasını eleştirdi.

Hükümetin, muhalefetin katkıda bulunmasına fırsat vermediğini savunan Erhürman, protokoller sisteminin ‘öldüğünü’ de söylediklerini dile getirdi.

Euro’ya endeksleme işinin ciddi ciddi konuşulması gerektiğini belirten Erhürman, protokolün kendileriyle paylaşılmadığını, içeriği hakkında bilgileri olmadığını vurguladı.

AB ile ilişkilerin de artık bir raya oturtulması gerektiğini söyleyen Erhürman, doğru zemine basılmaması durumunda, konuşulamayacağını kaydetti.

Dışardan ahkam keserek değil

Güven Yaratıcı Önlemlerin de konuşulması gerektiğine işaret eden Erhürman, “Bu bizim önümüzü açmaya yönelik bir şeydir. Müzakere masasına oturduktan sonra kendi halkının haklarını savunabilirsin. Dışardan ahkam keserek değil” dedi.

Gelenin, gideni sürekli aratmaya başladığını kaydeden Erhürman, seçimde ne söyledilerse hepsinin olmaya başladığını ifade etti.

2019’dan beridir yapılan hataların elektriğe zam yükünü bindirdiğini dile getiren Erhürman, tüm yükün halkın sırtına bindirildiğini vurguladı. İnsanların bu fiyatlarla üretim yapamayacağını belirten Erhürman, faturaların 3 katına kadar çıkacağı hesabının yapılmamasını eleştirdi.

Piyasa şu an Allah’a emanet

Sigara zammıyla alkollü içki zammının aynı şey olmadığını söyleyen Erhürman, alkollü içki zammının birçok sektörü etkilediğini dile getirdi. Erhürman, piyasanın şu an ‘Allah’a emanet’ olduğunu savundu.

Kıb-Tek’te fiyatların nizamnameye göre belirlendiğini hatırlatan Erhürman, bunun da birçok kez ihlal edildiğini dile getirdi.

Halk propagandalara yenilmesin

Belediyeler konusunda hata yapılması durumunda dönüş olamayacağını vurgulayan Erhürman, bu işin akıl yoluyla yapılması gerektiğini belirtti.

Kriterler olması gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Belediyelerde hatadan geri dönmek ne işçiler açısından mümkün olacak ne de belediyeleri tekrar toparlama şansı bulabileceğiz” diye konuştu.

İnsanlara çaresizlik öğretilmeye çalışıldığını söyleyen Erhürman, halkın bu konudaki propagandalara yenilmemesi gerektiğine dikkat çekti.