Tarım Dairesi, bitki koruma ürünlerinin doğru, bilinçli ve etkin kullanılması amacıyla teorik ve uygulamalı eğitim düzenliyor. 24 Kasım’da Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda başlayacak eğitim programı, 25 Kasım’da Gazimağusa Maraş bölgesindeki seralarda uygulamalı çalışmalarla devam edecek. Halka açık eğitimlerin sonunda katılımcılara belge verilecek. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan duyuruya göre, bitki koruma ürünlerinin kullanımına yönelik eğitim programı iki aşamada gerçekleştirilecek. Eğitimin teorik bölümü, 24 Kasım Salı günü saat 10.00-12.30 arasında Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) toplantı salonunda yapılacak. Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Uzman Dr. Hakan Örnek'in sunum yapacağı eğitimde, bitki koruma ürünlerinin doğru ve etkin kullanımı, numune alma prosedürleri ve maksimum kalıntı limitleri (MRL) konusunda bilgi verilecek. Ayrıca MRL değerleriyle ilgili doğru bilinen yanlışlar da ele alınacak. Programın uygulamalı bölümü ise 25 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde, Süleyman Bayır ve Ramazan Ateş’e ait seralarda gerçekleştirilecek. Uygulamalı eğitimle katılımcıların bitki koruma ürünlerinin kullanımı konusunda edindikleri teorik bilgileri sahada görmeleri ve uygulamaları hedefleniyor. Tarım Dairesi tarafından düzenlenen eğitimler halka açık olacak. Teorik ve uygulamalı programa katılanlara eğitim sonunda belge verilecek.