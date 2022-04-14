Sorun borçla çözüldü

Hüseyin ÇİÇEK

Maaşlarını ve ek mesailerini almadıkları gerekçesiyle bir hafta önce greve giden Gazimağusa Belediyesi çalışanları dün akşam ödendi.

Belediye, Vakıflar Bankası’ndan 12 milyon 500 bin TL borçlanırken, çalışanların alacaklarının dün akşama doğru hesaplarına yatırıldığı belirtildi. Maaşlar ve diğer alacaklar için yatırılan tutarın 8 milyon TL olduğu açıklandı.

Maaşlar yatmadan önce dün sabahın erken saatlerinde yürüyüş eylemi gerçekleştirildi.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın başlattığı grevde belediye personeli, belediye binası önünden Sulu Çembere kadar yürüdü.

İş bırakan ve belediye binası önünde toplanan personel, eylemde “birlik mücadele dayanışma” sloganı atarken, yönetime yönelik protesto pankartları açtı.

Maaşlar yattı

Eylemden saatler sonra çalışanların maaşları hesaplarına aktarıldı.

Belediyenin mali işler sorumlusu, 8 gündür grevde olan çalışanların tüm alacaklarının bankalara yatırıldığını açıkladı. Yatırılan tutarın 8 milyon TL olduğu belirtilirken, personelin bayramlık ve 1 Mayıs alacakları ile birlikte ek mesailerin de ödendiği ve grevin bugün sabah 09.00 itibarı ile kalkmasının beklendiği ifade edildi.